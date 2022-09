Prokuratura: W zeszłym roku wnioski o kontrolę operacyjną wobec ponad 7 tys. osób

W zeszłym roku uprawnione organy skierowały wnioski o kontrolę operacyjną lub utrwalanie rozmów wobec ponad 7 tys. osób, z czego sądy zarządziły taką kontrolę wobec ponad 6,9 tys. osób - wynika z danych przekazanych Senatowi przez kierownictwo prokuratury.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Spośród wszystkich 7 tys. 71 osób, których dotyczyły te wnioski, w przypadku 126 osób nie uzyskano zgody prokuratora na taką kontrolę, zaś wobec 23 osób zarządzenia kontroli odmówił sąd.

W czwartek z coroczną informacją Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej zapoznała się senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji.

"Dla porównania w 2020 r. sądy zarządziły kontrolę operacyjną wobec 6 tys. 384 osób. Tak więc wzrost nastąpił o 538 osób, co do których takie wnioski zostały skierowane. W 2020 r. sądy odmówiły zarządzenia kontroli wobec 35 osób. Zgody prokuratora nie uzyskały zaś wtedy wnioski wobec 118 osób" - poinformowała zastępca PG Beata Marczak.

Jak dodała, w obowiązującym stanie prawnym uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie kontroli operacyjnej posiadało dziewięć służb.

Z przedstawionej informacji wynika, że w 2021 r. Policja wnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 6 tys. 9 osób, Straż Graniczna - wobec 291 osób, Centralne Biuro Antykorupcyjne - wobec 223 osób, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - wobec 177 osób, Służba Kontrwywiadu Wojskowego - wobec 115 osób, Żandarmeria Wojskowa - wobec 90 osób, zaś Krajowa Administracja Skarbowa - wobec 15 osób. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego oraz Służba Ochrony Państwa w ubiegłym roku nie kierowały wniosków o zarządzenie takiej kontroli.

"Na podstawie przytoczonych danych można zauważyć, że to Policja złożyła zdecydowanie najwięcej wniosków o zarządzenie kontroli operacyjnej i w 2021 r. nastąpił wzrost wniosków kierowanych przez Policję" - przekazała Marczak. Dodała, że w roku 2021 Policja zawnioskowała o kontrolę operacyjną wobec 645 osób więcej niż w roku 2020. Niewielki wzrost - wnioski wobec trzech osób więcej niż rok wcześniej - odnotowała też Żandarmeria Wojskowa.

Wśród pozostałych służb liczba osób, wobec których wnioskowano o kontrolę była mniejsza. Najlepiej spadek ten jest widoczny w przypadku CBA - w 2020 r. wnioski dotyczyły 298 osób, czyli o 75 więcej niż w roku 2021.

"Wnioski Policji dotyczyły głównie przestępstw o charakterze kryminalno-narkotykowym, przeciwko życiu i zdrowiu, karno-skarbowych - zwłaszcza popełnianych przez osoby działające w zorganizowanych grupach przestępczych" - powiedziała prok. Marczak.

Z kolei w odniesieniu do ABW wnioski dotyczyły głównie przestępstw o charakterze terrorystycznym lub szpiegowskim; CBA - spraw korupcyjnych i ekonomicznych; KAS - przestępstw gospodarczych i wyłudzeń VAT.

Zgodnie z Prawem o prokuraturze "Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej, ze wskazaniem liczby osób, co do których: sąd zarządził kontrolę i utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną; sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania rozmów lub kontroli operacyjnej; wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody prokuratora - z wyszczególnieniem liczby osób w wymienionych kategoriach, co do których o kontrolę operacyjną wnioskował właściwy organ".

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...