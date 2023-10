Prokuratura wnioskuje o umieszczenie zabójcy Ibrahima S. w zakładzie psychiatrycznym

Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o umieszczenie zabójcy Ibrahima S. w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym - poinformował we wtorek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

Do zdarzenia doszło 24 stycznia w mieszkaniu wynajmowanym przez zmarłego 30 - letniego obywatela Indii Ibrahima S. przy ul. Włodarzewskiej w Warszawie. Zabójcą okazał się właściciel tego mieszkania Emil M., który po zdarzeniu został zatrzymany i - na wniosek Prokuratury - przez cały okres śledztwa był tymczasowo aresztowany.

"W toku postępowania w związku z uzasadnionymi podejrzeniami co do poczytalności podejrzanego, zabezpieczono jego dokumentację medyczną z wcześniejszego leczenia, a także skierowano go na ambulatoryjne badania psychiatryczne, a następnie na wniosek biegłych przeprowadzono jego obserwację sądowo - psychiatryczną" - poinformował prok. Banna.

Przekazał, że biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili u podejrzanego przewlekłą chorobę, która wykluczyła jego poczytalność w trakcie zdarzenia oraz w chwili obecnej. "Stąd też Prokuratura Rejonowa Warszawa - Ochota skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o umieszczenie go w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym" - podkreślił.