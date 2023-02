Prokuratura wniosła apelację od wyroku na II zastępcę burmistrza Cieszyna

Żywiecka prokuratura rejonowa wniosła apelację od wyroku na II zastępcę burmistrza Cieszyna Przemysława Majora. Sąd w Cieszynie uznał w grudniu ub.r., że znieważył on publicznie premiera i pomówił instytucje państwowe. Umorzył zarazem sprawę na roczną próbę.

"Prokuratura złożyła apelację od wyroku. Co do zasady z warunkowym umorzeniem się zgodziliśmy, ale uznaliśmy, że doszło do naruszenia prawa materialnego. Apelację rozpatrzy Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej" - powiedział PAP prokurator Sowa.

Sprawa dotyczy wypowiedzi Przemysława Majora (zezwolił na publikację danych - PAP) z października 2021 r., które opublikował na swoim prywatnym koncie na portalu społecznościowym. Odnosząc się do ówczesnej sytuacji na granicy z Białorusią, oznaczając Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Straż Graniczną, premiera Mateusza Morawieckiego oraz Prawo i Sprawiedliwość, napisał: "Niczym się nie różnicie od nazistów. Niczym!". Wpis zilustrował fotografiami: przedstawiającą małych więźniów opuszczających niemiecki obóz Auschwitz oraz dzieci stojących za ogrodzeniem placówki Straży Granicznej w Michałowie.

Samorządowiec, po krytyce opublikowanych słów, przeprosił, ale podkreślał, że z niepokojem patrzył na kryzys migracyjny. W rozmowie z PAP mówił m.in. "wpis nie był zamierzeniem celowym, a wyrażeniem opinii w stosunku do sytuacji, jaka miała miejsce na granicy z Białorusią". Akt oskarżenia do sądu skierowała żywiecka prokuratura rejonowa.

19 grudnia 2022 r. cieszyński sąd rejonowy uznał, że Major znieważył publicznie premiera Mateusza Morawieckiego i pomówił instytucje państwowe, w tym Straż Graniczną, MON i MSWiA. Umorzył jednocześnie sprawę samorządowca na roczną próbę.

Sędzia Sławomir Korcz w uzasadnieniu wyroku powiedział, że wpis "uwłaczał czci i przekraczał granicę dozwolonej krytyki". Miał charakter znieważający. "Użyte w nim sformułowania przyrównywały go (premiera - PAP) do nazisty (…). Znieważenie miało charakter publiczny, ponieważ dokonane zostało na ogólnodostępnym profilu internetowym oskarżonego (…)" - mówił.

Zdaniem sądu, Przemysław Major zniesławił też Straż Graniczną, MON i MSWiA, a także partię PiS.

Sąd uzasadnił warunkowe umorzenie faktem, iż wina i społeczna szkodliwość czynu nie była znaczna. Dodał, że istotna była postawa samorządowca. Nie był karany i przeprosił za słowa. Uzasadnione jest przypuszczenie, że nie złamie on prawa.

II zastępca burmistrza Cieszyna Przemysław Major pełni funkcję od 2018 r.