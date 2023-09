Prokuratura: zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej posła Borysa Budki

Sprawca piątkowej napaści na posła Borysa Budkę usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej i zniszczenia mienia w postaci telefonu – wynika z informacji prokuratury. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policji i zakaz zbliżania się do posła.

W piątek przed południem na terenie przylegającej do dworca kolejowego w Katowicach Galerii Katowickiej 49-letni mężczyzna naruszył nietykalność cielesną posła Koalicji Obywatelskiej Borysa Budki, ubliżał mu i zniszczył jego telefon. Mężczyznę zatrzymali powiadomieni przez posła policjanci.

W piątek wieczorem rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Katowicach prok. Marta Zawada-Dybek poinformowała PAP, że Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ w Katowicach przedstawiła zarzuty sprawcy naruszenia nietykalności cielesnej Posła na Sejm RP.

"Prokurator przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej kwalifikowane z art. 217 § 1 Kodeksu karnego i zniszczenia mienia w postaci telefonu kwalifikowane z art. 288 § 1 kk." - wskazała prok. Zawada-Dybek dodając, że za te czyny może grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

"Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego" - zaznaczyła rzeczniczka katowickiej prokuratury.

Wcześniej zatrzymanie 49-letniego mężczyzny w związku ze zdarzeniem, w którym miała zostać naruszona nietykalność cielesna posła Borysa Budki, potwierdziła rzeczniczka katowickiej policji podkomisarz Agnieszka Żyłka.

Jak relacjonowała rzeczniczka, ok. godz. 11.20 do policjantów patrolujących rejon Galerii Katowickiej w ścisłym centrum miasta zgłosił się poseł Borys Budka, który przekazał, że "podszedł do niego nieznany mu mężczyzna, wytrącił mu telefon, a następnie miał go znieważyć i naruszyć nietykalność".

PAP ustaliła, że napastnik to 49-letni mieszkaniec Katowic Dariusz W. Mężczyzna miał trzykrotnie wytrącić telefon z rąk posła. Za trzecim razem aparat, warty ok. 3 tys. zł, spadł piętro niżej i został zniszczony.

W rozmowie z dziennikarzami po zdarzeniu szef klubu KO opowiadał, że sytuacja rozpoczęła się, gdy stał w kolejce do kasy w jednym ze sklepów odzieżowych na poziomie minus 1 Galerii Katowickiej. Usłyszał wówczas za sobą wołanie: "ty Niemcu, ty nazisto".

Gdy Budka zapytał, czy to słowa skierowane do niego, miała paść odpowiedź: "tak, Budka, do ciebie mówię, ty świnio Tuska". Mężczyzna miał też zapowiedzieć, że czeka na posła na zewnątrz. Poseł relacjonował, że gdy wyszedł ze sklepu i pojechał schodami ruchomymi na parter, mężczyzna miał tam się kręcić.

Gdy poseł zauważył, że mężczyzna idzie w jego kierunku, wziął telefon, aby włączyć nagrywanie. Według relacji Budki sprawca wytrącił mu telefon z ręki, a gdy próbował go podnieść, popchnął go; w rezultacie telefon spadł za bariery na kondygnację niżej.

Poseł pobiegł do najbliższych policjantów, którzy dzięki wskazówkom przechodniów, zlokalizowali i ujęli mężczyznę. Budka w komisariacie przy ul. Stawowej złożył zawiadomienie o przestępstwie.

"To był atak ze względów politycznych. To nie było tak, że chciał coś ukraść. Facet zaatakował mnie z przyczyn politycznych. I niestety mówił absolutnie przekazem TVP" - ocenił Budka. Poinformował, że w efekcie zdarzenia jego telefon został uszkodzony: m.in. został rozbity ekran.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę