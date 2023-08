Protest CMWP SDP przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzom podczas kampanii wyborczej

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP protestuje przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzom, szczególnie podczas rozpoczynającej się kampanii wyborczej, czego przykładem był atak na reportera TVP na wiecu PO - poinformowała PAP dyrektor CMWP SDP Jolanta Hajdasz.

Jak pisze na swojej stronie TVP Info, uczestnicy wtorkowego wiecu szefa PO Donalda Tuska w Legionowie słownie i fizycznie zaatakowali reportera TVP Adriana Boreckiego. "Gdy chciałem zadać pytanie Donaldowi Tuskowi o tę skandaliczną wypowiedź Manfreda Webera odnośnie likwidacji Prawa i Sprawiedliwości, wpierw zostałem wepchnięty w samochód Donalda Tuska, była próba zgniecenia mnie również przez ochroniarzy Donalda Tuska. Później spotkało mnie coś, co nie mieści się w głowie, coś , co nie powinno mieć miejsca w cywilizowanym świecie - zostałem opluty przez zwolennika Tuska" - opisuje Borecki, cytowany na portalu.

Odnosząc się do opisanej przez TVP Info sytuacji, CMWP Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na swojej stronie zamieściło w środę apel "o zapewnienie bezpieczeństwa i swobody wykonywania zawodu dziennikarzom w czasie kampanii wyborczej w b.r.". Został on podpisany przez dyrektor CMWP SDP Jolantę Hajdasz.

"Protestujemy przeciwko utrudnianiu pracy dziennikarzy podczas wykonywania ich zawodowych obowiązków, czego kolejnym przykładem jest oplucie i popychanie redaktora Adriana Boreckiego z TVP podczas wiecu wyborczego Platformy Obywatelskiej z udziałem jej przewodniczącego Donalda Tuska w Legionowie 8 sierpnia 2023 roku, w pierwszym oficjalnym dniu kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w Polsce" - napisała Hajdasz.

"Zdumiewające i skrajnie naganne jest przy tym to, iż zachowanie takie nie spotkało się z potępieniem ani organizatorów tego wiecu politycznego ani tych, którzy na nim występowali" - napisała Hajdasz, która jest także wiceprezeską SDP.

"Tolerowanie takich skandalicznych zachowań nie rozwiązuje żadnych sporów politycznych, tylko prowadzi do anarchii i brutalizacji życia publicznego" - zwróciła uwagę i dodała, że jest to wyjątkowo niepokojące zjawisko dla każdej kampanii wyborczej" - podsumowała.

"Przypominamy, że jakiekolwiek fizyczne ataki na dziennikarza wykonującego swoje obowiązki są jaskrawym naruszeniem zasady wolności słowa, która jest fundamentem ustroju każdego demokratycznego państwa i nigdy nie powinny mieć miejsca" - napisano w apelu CMWP SDP.

"CMWP SDP po raz kolejny apeluje do władz wszystkich partii politycznych, by podjęły działania zapobiegające wszelkim atakom na wykonujących swoje obowiązki dziennikarzy i osoby pracujące w mediach, szczególnie w nadchodzących tygodniach kampanii wyborczej przed wyborami do parlamentu" - podkreślono w komunikacie CMWP SDP.