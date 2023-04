Prymas: niech Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości, by ci, którzy niewinnie cierpią nie utracili nadziei

Niech Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości, by ci, którzy dziś niewinnie cierpią pośród zgliszczy barbarzyńskich wojen, zwłaszcza w Ukrainie, nie utracili nadziei - podkreślił w wielkanocnym orędziu wygłoszonym w Wielką Sobotę w TVP1 prymas Polski abp Wojciech Polak.

W Wielką Sobotę prymas Polski wygłosił w TVP 1 orędzie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Podkreślił, że "po mroku pojmania Jezusa, zaćmieniu słońca w godzinie Jego śmierci, po nocy grobu - rodzi się światło, nadchodzi dzień, wschodzi Słońce nie znające zachodu".

"Jezus wstaje z grobu! Zmartwychwstałem i teraz, i zawsze jestem z Tobą! Ustępuje noc, ciemność zostaje pokonana, a śmierć zwyciężona. Nie lękajcie się! Ostatnie słowo nie należy do mroku rozpaczy, do grobowych ciemności, do trudnych i beznadziejnych sytuacji. Ogień i blask Zmartwychwstałego są naprawdę mocniejsze niż cierpienie i śmierć. Zwyciężają!" - zaznaczył abp Polak.

"Niech więc Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości, by ci, którzy dziś niewinnie cierpią pośród zgliszczy barbarzyńskich wojen, zwłaszcza w Ukrainie, nie utracili nadziei, a ci, którzy wzniecają pożary śmiercionośnych konfliktów opamiętali się i wrócili do zgody" - życzył prymas.