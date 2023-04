Prymas: niech Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości, by ci, którzy niewinnie cierpią nie utracili nadziei (aktualizacja)

Niech Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości, by ci, którzy dziś niewinnie cierpią pośród zgliszczy barbarzyńskich wojen, zwłaszcza w Ukrainie, nie utracili nadziei - podkreślił w wielkanocnym orędziu wygłoszonym w Wielką Sobotę w TVP1 prymas Polski abp Wojciech Polak.

W Wielką Sobotę prymas Polski wygłosił w TVP 1 orędzie na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Podkreślił, że "po mroku pojmania Jezusa, zaćmieniu słońca w godzinie Jego śmierci, po nocy grobu - rodzi się światło, nadchodzi dzień, wschodzi Słońce nie znające zachodu".

"Jezus wstaje z grobu! Zmartwychwstałem i teraz, i zawsze jestem z Tobą! Ustępuje noc, ciemność zostaje pokonana, a śmierć zwyciężona. Nie lękajcie się! Ostatnie słowo nie należy do mroku rozpaczy, do grobowych ciemności, do trudnych i beznadziejnych sytuacji. Ogień i blask Zmartwychwstałego są naprawdę mocniejsze niż cierpienie i śmierć. Zwyciężają!" - zaznaczył abp Polak.

Przypomniał, że w Noc Zmartwychwstania, w kościołach od ognia zostaje zapalona wielkanocna świeca - Paschał, a od Paschału - również świece wiernych. "Światło Zmartwychwstałego zostało nam przekazane w dniu naszego chrztu. W nim - jak uczył kiedyś Benedykt XVI - Pan mówi do tego, kto go przyjmuje: +Fiat lux+. Niechaj się stanie światłość" - powiedział.

"Potrzebujemy tego bożego światła, bo niebezpieczna jest dla człowieka ciemność: gdy nie wie, dokąd idzie i jaki jest sens i cel jego drogi; gdy nie wie, co jest dobrem i gdzie jest prawda; gdy jego rozum i serce opanowują ciemności zła i nienawiści. Zróbmy wszystko, by to Boże światło do nas dotarło. Niech będzie dla nas umocnieniem i wsparciem" - dodał.

Według prymasa światło, które przynosi Zmartwychwstały to ogień, który płonie, ale nie niszczy; wypala zło i wydobywa to, co najpiękniejsze w człowieku, zapala w nas miłość, dążenie do prawdy i piękna.

"Jakże inny jest ten ogień od ognia wojen i bomb. Jakże odmienny jest płomień Chrystusa, rozpowszechniany przez Kościół. Niech więc Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości, by ci, którzy dziś niewinnie cierpią pośród zgliszczy barbarzyńskich wojen, zwłaszcza w Ukrainie, nie utracili nadziei, a ci, którzy wzniecają pożary śmiercionośnych konfliktów opamiętali się i wrócili do zgody" - życzył prymas.

Podkreślił, że płonące ognisko mówi nam również o tym, jak ważna jest wspólnota. "Umieszczone w ogniu kawałki drewna płoną, bo są razem. Jeden zapala się od drugiego. Wystarczy wyjąć jeden z nich, by przekonać się, jak szybko zgaśnie. Zmartwychwstały Pan chce mieć nas razem, we wspólnocie Kościoła - w swoim Kościele, w Kościele Chrystusowym. Pielęgnujmy tę wspólnotę. Pielęgnujmy wrażliwość na siebie nawzajem. Słuchajmy siebie i módlmy się za siebie" - zaapelował.

"Niech ogień miłości - dar Zmartwychwstałego - przez wiarę w nas zamieszka. Niech Jego blask przywróci nam ufność i nadzieję. Niech Jego moc rozproszy ciemności niezgody i podziałów, nienawiści i złości" - dodał.