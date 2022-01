Prymas: prośmy Matkę Bożą, by pomogła nam dawać nasz czas drugim

Prośmy dziś Matkę Bożą, by pomogła nam dawać nasz czas drugim – powiedział w sobotę w Gnieźnie podczas homilii w trakcie mszy świętej w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi prymas Polski abp Wojciech Polak.

Metropolita gnieźnieński przypomniał o wyzwaniach i problemach społecznych, wiążących się czasem pandemii. Przywołał słowa papieża Franciszka z tegorocznego orędzia na obchodzony w sobotę 55. Światowy Dzień Pokoju. Ojciec Święty wskazał, że wielkie wyzwania społeczne i procesy budowania pokoju nie mogą się obejść bez dialogu między strażnikami pamięci - osobami starszymi - a tymi, którzy niosą historię dalej - młodymi.

"Jakże jest więc ważne, byśmy mieli czas dla siebie, byśmy przełamywali samotność i wycofywanie się w głąb siebie, byśmy odkrywali, że jesteśmy dla siebie darem, że siebie nawzajem potrzebujemy. Potrzebujemy siebie i pomagamy sobie. Pomagamy sobie jednak nie tylko wtedy, gdy wspólnie staramy się budować lepszą przyszłość, ale także wtedy, gdy przez kształcenie i wychowanie stajemy się osobami bardziej wolnymi i odpowiedzialnymi, co jest przecież niezbędne dla obrony i promowania pokoju" - powiedział prymas.

Za papieżem podkreślił rolę kształcenia i edukacji, jako fundamentu zwartego, cywilizowanego społeczeństwa, zdolnego do rodzenia nadziei, bogactwa i postępu oraz pracy, która jest podstawą dla budowy sprawiedliwości i solidarności w każdej wspólnocie.

"Dobrze wiemy, ile niepokoju, ile lęku i niepewności rodzą te wszystkie sytuacje, które w wyniku pandemii Covid-19 powodują pogorszenie sytuacji w świecie pracy. Trzeba nam więc naprawdę wspólnego wysiłku, ale także odpowiedzialnej polityki społecznej, aby, zwłaszcza w tak trudnym dla wielu osób czasie, naprawdę zadbać - jak wskazuje papież Franciszek - o przestrzeganie podstawowych praw człowieka w odniesieniu do pracowników, uwrażliwiając w tym zakresie nie tylko same instytucje, ale także konsumentów, społeczeństwo obywatelskie i przedsiębiorstwa" - powiedział metropolita gnieźnieński.

Jak dodał, "im bardziej są one świadome swej roli społecznej, tym bardziej stają się miejscami, w których realizowana jest godność człowieka, co z kolei przyczynia się do budowania pokoju".