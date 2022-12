Prymas: W noc Narodzenia Pańskiego musi brzmieć głos za ludzkim życiem, za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci

W noc Narodzenia Pańskiego musi brzmieć głos za życiem, za ludzkim życiem, za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci, które domaga się bezwarunkowego przyjęcia i szacunku - powiedział w czasie mszy św. pasterskiej w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak.

W swojej homilii wygłoszonej podczas mszy św. pasterskiej w katedrze gnieźnieńskiej prymas podkreślał, że Bóg, w Noc Narodzenia mówi "jak ważny jest każdy człowiek, jak cenny, jak piękny, jak wyjątkowy w swej niepowtarzalności, w swej ludzkiej godności, w swoim człowieczeństwie".

"Człowiek, rzecz święta. Więc w tę noc Narodzenia Pańskiego musi brzmieć głos za życiem, za ludzkim życiem, za życiem od poczęcia do naturalnej śmierci, za życiem, które domaga się bezwarunkowego przyjęcia i szacunku, domaga się troski i ocalenia, ochrony i wysiłku, by nie tylko je zaakceptować, ale zawsze żarliwie troszczyć się o nie, zwłaszcza wtedy, gdy jest słabe, chore, zagrożone, wystawione na zniszczenie, na cierpienie na śmierć, bezbronne i bezradne, po ludzku niepełnosprawne i domaga się pomocy i wsparcia"- powiedział prymas.

Hierarcha dodał, że Bóg staje się człowiekiem, aby przypomnieć, jak wielki jest człowiek w oczach bożych. "Można Go zobaczyć w twarzy biednych i ubogich. Można Go wyczytać z pełnych bólu i cierpienia oczu tych, którzy uciekają przed głodem, wojną, śmiercią. Można ujrzeć Go w chorych i starszych, w szukających pomocy i wsparcia" - wskazał abp Polak.

Metropolita gnieźnieński dodał, że Bóg "przyszedł, by nas ocalić i zbawić, przyszedł jako człowiek, byśmy życie mieli dzięki Niemu".

"Tej nocy miłość pokonuje strach. Tej nocy ufność i nadzieja przełamują lęk i obojętność. Tej nocy łagodne światło przychodzące od Jezusa rozprasza ciemności grzechu i śmierci" - powiedział prymas.

Hierarcha zaznaczył przy tym, że "w Noc Narodzenia Pańskiego rodzi się nowy świat, nie w huku petard, w blasku fleszy i reflektorów, w światłach oślepiającej propagandy czy nienasyconej konsumpcji".

"To Dziecię się rodzi, to królestwo przychodzi, nie w sposób ostentacyjny czy nadzwyczajny. Nie jest na wyciągnięcie ręki, nie jest oczywiste, to nie jest coś komercyjnego, wszystko i natychmiast. Jest raczej jak ziarno, które się rzuca w ziemię. I czy śpi, czy czuwa, On rośnie, domaga się cierpliwości i wytrwałości. Oczekuje od nas wiary" - dodał abp Polak.

Jak zaznaczył prymas Noc Bożego Narodzenia "wzywa do wiary". "To jest noc wiary. Tej nocy ogarnęła świat łaska Boga, która niesie zbawienie ludziom. Uwierzmy Bogu. Przyjmijmy Go. Otwórzmy Mu serce. Ta noc jest dla nas. Niech wdzięczność, nawrócenie, pokój będą darami tych Świąt" - powiedział hierarcha.