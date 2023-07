Przed inscenizacją bitwy pod Grunwaldem policja apeluje, by pilnować dzieci i parkować auta w wyznaczonych miejscach

Przed inscenizacją bitwy pod Grunwaldem policja apeluje do przyjeżdżających, by parkować samochody wyłącznie na wyznaczonych parkingach. Uczula też rodziców i opiekunów, by pilnowali dzieci. By zobaczyć widowisko pod Grunwaldem może przyjechać w sobotę nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.

Jak podał rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie podkom. Michał Przybyłek, auta należy parkować wyłącznie na wyznaczonych parkingach. Organizatorzy zapewniają kilkanaście tysięcy miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i około 100 miejsc parkingowych dla autokarów.

"Przestrzeganie podstawowych zasad związanych z parkowaniem samochodów ułatwi poruszanie się innym uczestnikom uroczystości, w tym również służbom ratowniczym oraz pieszym. Proponujemy parkować samochody na parkingach najbliższych do kierunku wyjazdu. Nie szukajcie Państwo bezpłatnych parkingów, gdyż takich nie będzie" - wyjaśnił policjant.

Podczas tak dużej imprezy pojawia się również ryzyko zagubienia się dziecka. "W tłumie wystarczy tylko chwila, by zginęło nam ono z oczu. Taka sytuacja jest szczególnie stresująca dla rodziców, ale przede wszystkim dla zagubionego dziecka. Policjanci, pracownicy ochrony, czy też zwykli ludzie często mają trudność z porozumieniem się z młodym człowiekiem, gdyż często jest ono zapłakane, roztrzęsione i przede wszystkim przerażone" - wskazał podkom. Michał Przybyłek.

Jak dodał, bardzo pomocne w takich sytuacjach mogą być opaski, które zakłada się dziecku przed podróżą. Umieszcza się na nich dane kontaktowe, takie jak numer telefonu rodziców, imię i nazwisko dziecka, adres. "W przypadku braku takiej opaski prosimy o wyposażenie dzieci w karteczki z podstawowymi informacjami tj.: imieniem dziecka oraz numerem telefonu opiekunów. Najprostszym rozwiązaniem może być wypisanie dziecku na ręku jego imienia i numeru telefonu do opiekunów" - dodał policjant.

Organizator przewiduje, że - podobnie jak w roku ubiegłym - w imprezie uczestniczyć będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przy tak dużej liczbie uczestników trzeba być bardzo rozważnym. Policja wskazała, że z doświadczeń wynika, że głównym zagrożeniem dla turystów mogą być kradzieże kieszonkowe. "Dlatego prosimy odpowiednio zabezpieczyć dokumenty, pieniądze, klucze do mieszkania czy samochodu, aby ich nie zgubić i żeby nie stały się przedmiotami kradzieży. Nie nośmy plecaków, toreb na plecach. Nie jesteśmy wtedy w stanie kontrolować ich zawartości. Warto plecak nosić przed sobą albo wyposażyć się w specjalnie przygotowaną do tego torbę turystyczną" - podał policjant.

W dniu inscenizacji, w sobotę 15 lipca, synoptycy prognozują temperatury sięgające 30 i więcej stopni Celsjusza, dlatego dobrze wziąć ze sobą wodę oraz nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne.