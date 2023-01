Przed KRS po raz pierwszy jawne wysłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego

Krajowa Rada Sądownictwa rozpoczęła w środę wysłuchania kandydatów na sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego. Wysłuchania odbywają się na posiedzeniu plenarnym KRS, po raz pierwszy są one więc jawne i transmitowane w internecie. Z kandydaturami do SN Rada ma zapoznawać się też w czwartek.

Kandydatury na sędziów Izby Karnej SN zostały złożone w związku z trzema obwieszczeniami prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziowskich w SN - z 30 marca 2021 r. oraz 11 marca i 26 października 2022 r. W odniesieniu do Izby Karnej tego sądu w obwieszczeniach tych przekazano, że jest łącznie siedem wolnych stanowisk sędziowskich.

Jak poinformowała PAP przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka będą to pierwsze jawne wysłuchania kandydatów na sędziów SN i odbędą się one w środę i w czwartek. Z kolei decyzję o rekomendacjach KRS ma podjąć podczas głosowania w piątek. Na siedem wolnych miejsc w Izbie Karnej SN kandyduje dziewięć osób. Jak wynika z informacji PAP nie wszyscy jednak stawią się przed KRS na wysłuchaniu.

"Jest dwóch albo trzech dobrze rokujących kandydatów. Niestety kilka osób zrezygnowało, stchórzyło, dokonali rejterady i nie chcą być wysłuchiwani publicznie. A więc nie wygląda to dobrze. Rada nie będzie jednak na siłę wybierać kandydatów, którzy nie będą spełniać standardów gwarantujących prawidłowe wykonywanie obowiązków w SN" - powiedziała PAP szefowa KRS.

Jak zaznaczyła, publiczne wysłuchania kandydatów mają służyć większej transparentności wyboru sędziów Sądu Najwyższego. "Uważamy, że kandydat na stanowisko SN powinien umieć zaprezentować się, przedstawić dorobek, dokonać autoprezentacji. Uważamy też, że tylko jawność gwarantuje to, że wybrane osoby nie spotkają później nieuprawnione oceny. Będzie dostępne nagranie, które będzie można obejrzeć i ocenić kandydatów. Jest to bardzo ważne dla budowania zaufania do wymiaru sprawiedliwości" - dodała sędzia Pawełczyk-Woicka.

Jak zapowiadała Rada każdy z kandydatów, który stawi się na wysłuchaniu będzie miał kwadrans na autoprezentację. Następnym etapem ma być przedstawienie zagadnienia prawnego wybranego przez kandydata, później zaś ma on odpowiadać na pytania członków Rady.

Środowe posiedzenie KRS rozpoczęło się około godz. 10.30. Na początku Rada w głosowaniach odstąpiła od wysłuchania dwóch kandydatów, z których jeden zapowiedział, iż w środę nie może stawić się na wysłuchaniu, zaś drugi przedłożył swoją prezentację na piśmie.

Pierwszą kandydatką, która stawiła się osobiście i od której KRS rozpoczął wysłuchania była sędzia Anna Dziergawka z Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, jednocześnie wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Jawne wysłuchania kandydatów stały się możliwe po przeprowadzonej w zeszłym tygodniu zmianie w regulaminie KRS. Wówczas do tego regulaminu dopisano przepis, że - co do zasady - Rada wysłuchuje na posiedzeniu plenarnym uczestników postępowania w konkursach na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Zgodnie z ustawą o SN do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN może być powołana przez prezydenta osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie, korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych, nie była prawomocnie skazana, ukończyła 40 lat, jest nieskazitelnego charakteru, ukończyła wyższe studia prawnicze, wyróżnia się wysokim poziomem wiedzy prawniczej, jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego i posiada co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, prezesa Prokuratorii Generalnej RP, jej wiceprezesa, radcy, albo przez co najmniej dziesięć lat wykonywała w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Ostatnie wymaganie nie dotyczy osób, które posiadają tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.