Przed MEiN odbył się protest przeciwko przedmiotowi historia i teraźniejszość i podręcznikowi do niego

Pod hasłem "HiT happens" w niedzielę przed gmachem Ministerstwem Edukacji i Nauki protestowali przeciwnicy wprowadzenia w szkołach ponadpodstawowych przedmiotu historia i teraźniejszość, a także podręcznika do tego przedmiotu, autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot szkolny, który od 1 września br. nauczany jest w I klasach szkół ponadpodstawowych w miejsce przedmiotu wiedza o społeczeństwie, nauczanego w zakresie podstawowym. Obejmuje zagadnienia z zakresu wiedzy o społeczeństwie i zagadnienia z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r. Docelowo historia i teraźniejszość nauczana będzie w liceum ogólnokształcącym w klasie I i II, w technikum w klasie I, II i III, a w branżowej szkole I stopnia w klasie I.

Podczas niedzielnej demonstracji przed Ministerstwem Edukacji i Nauki uczestnicy krytykowali zarówno wprowadzenie nowego przedmiotu szkolnego, jak i podręcznik do HiT autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego. Uczestnicy demonstracji mieli z sobą transparenty z hasłami takimi, jak: "Miał być HiT, wyszedł kit", "Edukacja, nie indoktrynacja", "Czarnek ananasem polskiej pizzy". Skandowano hasła: "Do widzenia", "Do dymisji", "Czarnek precz", "Czarnek zgłaszaj nieprzygotowanie", "Wolna szkoła", "Solidarnie z nauczycielami", "HiT do wora, wór do jeziora".

Głos zabierali politycy PO, Lewicy, Zielonych, Polski 2050, przedstawiciele młodzieżowych rad miast, studenci i uczniowie.

"To, że jest tutaj tak dużo młodych ludzi pokazuje, że PiS czegoś o nas nie wie. Nie wie, że bunt tkwi w młodych osobach" - mówiła liderka ruchu "Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji", radna, przewodnicząca Komisji Edukacji m.st. Warszawy Dorota Łoboda. "To nie jest tak, że my zapomnimy, że my się poddamy, bo nasze dzieci skończą szkołę, bo przychodzą kolejne osoby, które nie zgadzają się na indoktrynację, nie zgadzają się na tępą propagandę, którą teraz pod postacią HiT-u próbuje wtłoczyć do szkół Przemysław Czarnek" - dodała.

"Z jednej strony jesteście wy, młodzi, my samorządowcy, politycy i polityczki, z drugiej strony jest Czarnek i jego propaganda, indoktrynacja i ideologia, którą próbuje wciskać na siłę, a pośrodku są nauczycielki i nauczyciele. Musimy za nich bardzo mocno trzymać kciuki, bo od nich bardzo dużo zależy, jak szkoła będzie wyglądać, od tych bohaterów i bohaterek, którzy jeszcze w szkole zostali" - powiedziała Łoboda.

"Wykorzystywanie historii do celów propagandowych jest krzywdą dla całego narodu. Historia ma nas uczyć obiektywnego myślenia i wyciągania wniosków z przeszłości. Wykorzystywanie jej jako narzędzia politycznego do szczucia na poszczególne grupy społeczne i prania mózgów jest działaniem karygodnym, a to niestety dzieje się na kartach tego nieszczęsnego podręcznika autorstwa prof. Roszkowskiego. Zmuszanie historyków do tego, by porzucili swój etos pracy i prali dzieciom mózgi, jest działaniem absolutnie karygodnym" - mówił student historii Uniwersytetu Jagiellońskiego Damian Herbowicz. "Historii nie da się zmienić, można ją tylko zakłamać i to właśnie dzieje się obecnie na naszych oczach" - dodał.

Poseł Michał Krawczyk (PO) zaapelował do zgromadzonych, by podręcznika prof. Roszkowskiego nie nazywać podręcznikiem, tylko nazywać książką.

"Kiedy czytałem książkę Roszkowskiego, czytałem ze śmiechem, a później z przerażeniem, że głównymi przyczynami zła w Europie w ostatnich latach byli Beatlesi, Rolling Stones-i, tabletka antykoncepcyjna i spódniczka mini, to zastanawiam się, kto i dla kogo te książkę pisał, książkę, w której nie ma w ogóle wiedzy o społeczeństwie. WOS zniknął z polskiej szkoły od 1 września, z polskiej szkoły ponadpodstawowej. Wy i wasi rówieśnicy nie dowiecie się, po co jest konstytucja, jakie są prawa obywatelskie, dlaczego potrzebne jest niezależne, niezawisłe sądownictwo, niezależna prokuratura, jak napisać pismo urzędowe (...). Czytając tę książkę, miałem wrażenie, że czytam coś, co jest pomieszaniem podręcznika do religii i marnego felietonu w skrajnie prawicowym tygodniku" - mówił.

"Nie rozumiem, dlaczego zmarnowano tyle papieru na coś takiego" - powiedziała posłanka Hanna Gill-Piątek (Polska 2050). "Szkoła jest dla uczniów. Ona nie jest dla mnie, ona nie jest dla pana ministra Czarnka, ona nie jest dla pana, który zebrał skecze do kabaretu, bo tego nie da się inaczej nazwać, dał im okładkę i nazwał podręcznikiem" - mówiła.

Wskazała, że obecni uczniowie będą żyć w innej rzeczywistości niż my obecnie żyjemy i będą wykonywać zawody, których jeszcze nie znamy, stawiać czoła kryzysowi klimatycznemu i energetycznemu.

"Nie wiem, czy młody człowiek, który się uczy z takiej książki, z książki prof. Roszkowskiego, takim wyzwaniom będzie mógł sprostać. Moim zdaniem nie" - dodała.

Jakub Lewandowski z Młodego Porozumienia nazwał podręcznik do HiT "pseudonaukowym ściekiem". "Tak naprawdę musimy sobie powiedzieć, co jest prawdą, a co jest fałszem: Unia Europejska nie służy tylko Niemcom, dzieci z in vitro nie są hodowane i nacjonalizm nie jest patriotyzmem" - mówił.

"Nie bez przyczyny jestem dziś ubrany na czarno, bo nie bez przyczyny nasze wydarzenie nazywa się: "Pogrzeb polskiej oświaty". Jest to bardzo smutne rozpoczęcie roku szkolnego ze względu na HiT i podręcznik pana Roszkowskiego, ale widzę promyk nadziei. To, że zebraliśmy się tu wszyscy, ludzie o różnych poglądach, w różnym wieku, o poglądach od lewa do prawa, to jest znak wielkiego sprzeciwu wobec tej książki do przedmiotu, który nazywa się HiT, albo - jak często było tutaj mówione i jak mówią moi rówieśnicy - kit lub shit, bo te słowa bardziej opisują istotę, którą przekazuje ten podręcznik i podstawa programowa do tego przedmiotu" - wskazał Piotr Maciaszek z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

"Pan Roszkowski i pan minister Czarnek najwyraźniej, jak widzimy, nie rozumieją idei rzetelnej edukacji, a także nie szanują wolności poglądów, bo rzetelna edukacja nie polega na wtłaczaniu swojego światopoglądu, pokazywaniu, że to jest jedyny uczciwy, prawdziwy światopogląd. To nie jest edukacja, to jest indoktrynacja, a my młodzi ludzie się z tym nie zgadzamy. Młodzi ludzie, ci którzy tutaj są i ci, którzy na co dzień nie interesują się polityką, nie chcą mieć wtłaczanego poglądu na świat, oni sami chcą kształtować swój światopogląd. My młodzi ludzie naprawdę chcemy szkoły wolnej, otwartej, tolerancyjnej i solidarnej" - podkreślił.

"Podręcznik prof. Roszkowskiego prezentuje jednostronną wizję historii. Dydaktycy już od samego początku mówią o tym, że jest podręcznik, w którym nie ma krytycznego myślenia, w którym nie ma zadań, nie ma tez do przedyskutowania. Nie w ten sposób powinno się uczyć historii. Historia to nauka, którą Ministerstwo Edukacji i Nauki niestety manipuluje. Historii powinno się uczyć za pomocą dialogu, dyskusji, nauki krytycznego myślenia, tego w tym podręczniku brakuje" - powiedział Dominik Kuc z Rankingu Szkół Przyjaznych dla LGBT.

"Na szczęście ruch Wolna Szkoła, który zrzesza dziesiątki organizacji pozarządowych, nauczycieli i nauczycielek, samorządowców, ekspertek i ekspertów od oświaty, stworzył mapę szkół wolnych od HiT, które nie mają tego podręcznika w swoim wykazie. Na szczęście tylko 53 szkoły w całej Polsce zadeklarowały, że będą uczyć HiT-u z tego podręcznika. Sprawdzono 2300 placówek, co pokazuje, że zdecydowana większość szkół nie chce tego podręcznika" - dodał Kuc.

"Cieszę się, że chcecie zabierać głos i krzyczeć" - powiedziała do młodych ludzi posłanka Katarzyna Kretkowska (Lewica). "Trzeba reagować, Czarnek sam nie minie" - podkreśliła.

Ministerstwo Edukacji i Nauki dopuściło do użytku szkolnego dwa podręczniki do HiT. 1 lipca 2022 r. dopuściło do użytku podręcznik prof. Wojciecha Roszkowskiego "Historia i teraźniejszość. 1945-1979", który ukazał się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. 2 września 2022 r. dopuszczony do użytku szkolnego został podręcznik "Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.", którego autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński i Adama Cisek. Ukazał się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

W przestrzeni publicznej pojawiają się zarzuty dotyczące pierwszego z podręczników. Wskazuje się m.in. na to, że wykład poprowadzony jest jednostronnie, a treść książki przypomina esej. Duże kontrowersje wzbudził fragment, w którym autor pisze o "produkcji ludzi". Negatywnie o tym fragmencie podręcznika wypowiedzieli się m.in. lider PO Donald Tusk i lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Z kolei zdaniem polityków Lewicy podręcznik do historii i teraźniejszości prof. Wojciecha Roszkowskiego w ogóle nie powinien być dopuszczony do użytku, a fragment, który - zdaniem krytyków - ma dotyczyć in vitro, "bardzo trąci nazizmem i takim nazistowskim odczłowieczaniem ludzi i dzieci".

Wydawnictwo Biały Kruk zapowiedziało, że usunie fragment wzbudzający emocje.