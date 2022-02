Przed południem konwencja Nowej Lewicy "Nowoczesna gospodarka, uczciwe podatki"

W sobotę o godz. 11 rozpocznie się konwencja programowa Nowej Lewicy "Nowoczesna gospodarka, uczciwe podatki". Planujemy przedstawienie lewicowej wizji systemu podatkowego w Polsce. Chcemy pokazać, jak widzimy uczciwe podatki zarówno PIT, CIT i VAT - poinformował PAP poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek.

Konwencję rozpoczną wystąpienia wiceprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. W dalszej kolejności głos zabiorą posłanki i posłowie Nowej Lewicy zajmujący się gospodarką, w tym Dariusz Wieczorek i Beata Maciejewska, a także dyrektor biura legislacji Nowej Lewicy Dariusz Standerski. Wystąpią również młodzi ludzie rozpoczynający swoją karierę zawodową i zaproszeni eksperci.

Dariusz Wieczorek powiedział PAP, że Nowa Lewica chce zaprezentować całkowicie nowy, uczciwy system podatkowy, zarówno dla firm, instytucji, jak i osób fizycznych. "Planujemy przedstawienie lewicowej wizji systemu podatkowego w Polsce. Chcemy pokazać, jak widzimy uczciwe podatki zarówno PIT, CIT i VAT" - poinformował PAP Wieczorek.

Standerski powiedział PAP, że praca nad programem trwała od kilku miesięcy, a w zespole, który opracowywał jego najważniejsze założenia, znaleźli się eksperci z dziedziny ekonomii, w tym m.in. prof. Hanna Kuzińska z Akademii Leona Koźmińskiego. Całość była konsultowana z b. premierem prof. Markiem Belką. Program przeszedł również konsultacje z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pracodawców i związków zawodowych.

"Chcemy zaproponować system, który będzie funkcjonował na lata. System, który będzie odpowiedzią na krajową i globalną sytuację gospodarczą" - podkreślił.

W programie znajdzie się m.in. likwidacja progów podatkowych. "Zaproponujemy PIT, który nie ma progów, tylko rośnie stopniowo od zera" - wyjaśnił Standerski. Podobnie sytuacja ma wyglądać w przypadku podatku CIT. "Chcemy, by na początku prowadzenia działalności gospodarczej obciążenie podatkowe było mniejsze tak, by pozwolić przedsiębiorcom dostosować się do trendów światowych, o których mówi się m.in. podczas szczytów G7" - poinformował dyrektor biura legislacji Nowej Lewicy.

Na sobotniej konwencji nie zabraknie również dyskusji nad obowiązującymi od początku tego roku przepisami podatkowej części Polskiego Ładu. Standerski będzie zwracał uwagę na konieczność upraszczania przepisów proceduralnych w trakcie wprowadzania zmian prawnych. "Będę mówił o opodatkowaniu działalności gospodarczej oraz stabilności prawa i upraszczaniu przepisów proceduralnych w polskim systemie prawnym" - zaznaczył.

"Od wprowadzenia z początkiem roku Polskiego Ładu wprowadzono do niego już 852 poprawki. To jest niedopuszczalne, dlatego będziemy proponować, aby w pewnym momencie roku nie można już było wprowadzać kolejnych zmian prawnych, tylko poświęcić pozostałe miesiące na dostosowywanie się do tych nowych przepisów" - wyjaśnił.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 12 tys. 800 zł.