Przed sądem odpowiedzą za przemyt ludzi; brali od każdego migranta nawet 13 tys. dolarów

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom w sprawie dot. działalności grupy organizującej nielegalne przekraczanie przez obywateli m.in. Syrii i Iraku granicy polsko-białoruskiej i polsko-niemieckiej - poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. Każdy z migrantów płacił przemytnikom od 10 do 13 tysięcy dolarów.

Akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Kaliszu skierował Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Śledztwo w tej sprawie było początkowo prowadzone przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, a następnie przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Gołdapi.

"Prokurator zarzucił czterem oskarżonym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwóm osobom kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe zarzuty dotyczą organizowania osobom nielegalnego przekraczania granicy państwowej" - przekazał Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Prokuratorzy zaznaczyli, że wobec pięciu innych członków grupy przestępczej akty oskarżenia zostały skierowane już na wcześniejszym etapie i postępowanie to zakończyło się skazaniami. "W tym na kary bezwzględnego pozbawienia wolności" - zaznaczyła PK.

"Wobec kierujących grupą przestępczą, jak również przewoźników migrantów, na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował dozór policji, zakaz wzajemnego kontaktowania się, nakaz przebywania w określonym miejscu, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 700 tysięcy złotych" - wyliczyła PK.

Według ustaleń śledczych obywatele Iraku i Syrii z wykorzystaniem zagranicznych biur podróży przejeżdżali do Mińska. Następnie nielegalnie przekraczali granicę białorusko-polską i potem busami byli transportowani do Niemiec. "Każda osoba płaciła przemytnikom od 10 do 13 tysięcy dolarów amerykańskich" - wyjaśniła PK.

Prokuratorzy ustalili, że grupa przemycająca imigrantów działała od września do grudnia 2021 roku zarówno w Niemczech, jak również w woj. podlaskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. "Do przerzutu nielegalnych migrantów spod granicy z Republiką Białorusi przez terytorium Polski pod granicę z Niemcami używano samochodów dostawczych z wypożyczalni, którymi kierowali poszczególni członkowie grupy. W zamian za każdy kurs z Podlasia pod granicę niemiecką otrzymywali zapłatę w wysokości 4 tysięcy złotych" - podała PK.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa dokonała skutecznego przerzutu kilkudziesięciu imigrantów. Na skutek działania funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej udaremniono przerzut 28 osób" - dodała PK.