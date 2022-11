Przedłużono zakaz przebywania na granicy polsko-białoruskiej

Wojewoda podlaski przedłużył obowiązywanie zakazu przebywania na granicy polsko-białoruskiej do 31 grudnia 2022 roku.

W poniedziałek, 21 listopada, wojewoda podlaski podpisał rozporządzenie przedłużające zakaz zbliżania się do granicy białoruskiej na terenie województwa do końca 2022 r. Zakaz ten oznacza, że wszystkie osoby, które zbliżą się do granicy na mniej niż 200 metrów mogą zostać ukarane 500-złotowym mandatem.

Zakaz przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie granicy będzie obowiązywał na całym podlaskim odcinku granicy z Białorusią

Zakaz będzie obowiązywał na następujących odcinkach granicy polsko-białoruskiej: od trójstyku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej - Marycha do znaku granicznego nr 498, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 498; od północnego brzegu rzeki Bug do znaku granicznego nr 444, łącznie z obszarem położonym w promieniu 200 m od znaku granicznego 444 – można przeczytać na stronie MSWiA.

Decyzja wojewody została poprzedzona wnioskiem straży granicznej, która jest w trakcie instalowania urządzeń elektrycznych na zaporze oddzielającej Polskę od Białorusi.