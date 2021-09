Przedsiębiorcy potrzebują dobrego prawa. System nie nadąża za zmianami

Rola prawodawcy w procesie stanowienia prawa jest nie do przecenienia, ale prawo nie może być stanowione w oderwaniu od rzeczywistych warunków, w których przychodzi je stosować. Dlatego tak ważne jest konsultowanie projektów aktów normatywnych, a następnie stałe monitorowanie tego, jak ono działa w praktyce. Nie może też hamować zmian w życiu społecznym i gospodarczym, szczególnie teraz, w okresie pandemii i po niej, kiedy te zmiany mocno przyspieszyły – twierdzą przedstawiciele środowiska adwokackiego.

Czasami lepsze są miękkie rozwiązania

Brakuje równowagi

Nowe regulacje nie zawsze potrzebne

Z taką opinią prezesa NRA zgodzili się również inni przedstawiciele środowiska adwokackiego.Według mec. Bartosza Grohmana, sekretarza NRA, „ubieranie” zmian zachodzących w życiu społecznym i gospodarczym, wynikających z pandemii i rozwoju technologii, w szybkie rozwiązania jest niesłychanie trudne. Przykładem może być tu strategia jednolitego rynku cyfrowego UE – dokument z 2013 r., zmieniony w latach 2014, 2016 i 2017, a teraz ma powstać druga strategia. Dlatego – podkreślał - dobre prawo jest wtedy dobre, kiedy jest skonsultowane, a nie stworzone przez urzędników. Przedsiębiorcy muszą wiedzieć, czego im nie wolno, bo z każdą inną materią sobie poradzą.- Wydaje mi się, że obecne regulacje na tym właśnie powinny się skupić. Dobre rozwiązania muszą być krótkie, czytelne proste. Antyprzykładem tego są nasze ustawy podatkowe, a już szczególnie przepisy „Polskiego Ładu” – stwierdził.Podkreślił jednocześnie, że nowe wyzwania, jakie stawiają obecnie przed prawodawcami pocovidowe zmiany oraz nowe technologie, są zbyt ambitne, aby móc je regulować ustawami. Bo nasze procesy legislacyjne nie nadążają za zjawiskami. Rozwiązaniem mogą być tu regulacje miękkie. Rekomendacje, które z czasem stają się prawem. W ten sposób możemy nadrobić zaległości legislacyjne.Mec. Wojciech Iwański, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, zwrócił z kolei uwagę, że regulacje odnoszące się do życia społeczno-gospodarczego nie są równomierne i istnieją pewne obszary, które zdecydowanie są przeregulowane, natomiast inne pozostawione w pewnym stopniu same sobie. Tak jest np. w przypadku usług finansowych i rynku kryptoaktywów, gdzie banki, domy maklerskie i TFI toną pod ogromem regulacji, które są do nich skierowane, a obrót kryptoaktywami jest niedoregulowany.- To oczywiście również kwestia czasu, bo prawodawca europejski dostrzegł już rynek kryptoaktywów, który ma być uregulowany na poziomie rozporządzenia unijnego za kilka lat. Zobaczymy, jak ten rynek kryptoaktywów będzie wyglądał i jaka technologia będzie – mówił.W tym kontekście szybkość działania legislacji jest potrzebna – podkreślił, chociaż jednocześnie zauważył, że nie zawsze. Bo czasami legislacja potrafi prześcignąć rynek, tak jak było to w przypadku dyrektywy unijnej BSD2, która nałożyła ramy prawne na usługi otwartej bankowości, a te w Polsce się nie rozwinęły.- Czyli mam regulację, która ogranicza świadczenie czegoś, co nie istnieje w praktyce. To efekt niedostosowania regulacji do warunków samego rynku – podsumował.Według Mikołaja Śniatały z Kancelarii Trzecki Śniatała Adwokaci, nie zawsze jest tak, że prawo nie nadąża za zmianami zwłaszcza technologicznymi. Często ono funkcjonuje, tyle tylko, że nie przebiło się do obrotu gospodarczego. Przykładem są tu podpisy elektroniczne, które zostały wprowadzone kilkanaście lat temu, a wciąż brakuje do nich przepisów wykonawczych.- Czyli były ramy prawne do tego, żeby chociaż pandemię przeżyć w sposób normalny. Mieliśmy regulacje, które to umożliwiały.- Problemem jest więc to, że nie wiemy, jak prawo tworzyć, ale również, jak je stosować. Brakuje aktów wykonawczych, brakuje szerokiej akcji edukacyjnej, jak to prawo stosować, żeby było bezpiecznie. Żeby przedsiębiorca nie zastanawiał się, czy może podpisać dokument podpisem elektronicznym zaawansowanym, kwalifikowanym, czy urzędnik mu to przyjmie, czy sąd przyzna walor dowodu takiej dokumentacji – mówił.Dlatego powinniśmy stosować pewne domniemania, że to ,co nie jest zabronione, jest dozwolone oraz że stosowanie nowych rozwiązań w obszarach, które nie są uregulowane, nie będzie wywoływało negatywnych skutków dla przedsiębiorcy.- Chciałbym, żeby było więcej dobrej woli w stosowaniu przepisów, a nie rozwiązywania problemów w sposób ręczny, rozporządzeniami wykonawczymi zamiast ustawy – podsumował.Tekst powstał na podstawie dyskusji pt. Prawo wobec wyzwań zmieniającej się gospodarki, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Obok przywoływanych już wyżej osób uczestniczyli w niej również prof. Barbara Piontek, prof. Robert Tomanek, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Paweł Wojciechowski, przedstawiciel Pracodawców RP. Rozmowę moderował zaś Roman Kusz, dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach.Czytaj też: Nadmierna regulacja nie sprzyja rozwojowi gospodarki