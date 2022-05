Przemyśl: Bezpłatne badania USG z programu "NIE nowotworom u dzieci"

Bezpłatne, profilaktyczne badania USG u dzieci w kierunku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości narządów wewnętrznych ruszą w czwartek w Przemyślu i potrwają do piątku. Organizatorem jest Fundacja Ronalda McDonalda w ramach programu „NIE nowotworom u dzieci”.

Badania adresowane są do dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.

Jak zapewnia Marcin Węc z Fundacji, badania są bezbolesne, bezpieczne i bezpłatne. Ich celem jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych odstępstw od normy. "Badania są realizowane według standardów medycznych określonych dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez doświadczonych lekarzy-radiologów" - zapewnia Węc.

Według statystyk rocznie w Polsce diagnozuje się ok. 1,2-1,3 tys. nowych przypadków nowotworów u dzieci.

"Gdy dziecko choruje, dorośli są bardzo często zaskoczeni i bezradni. Pojawiają się pytania, co można było zrobić, aby zapobiec chorobie. Nowotwory u dzieci wykryte we wstępnej fazie rozwoju są w większości przypadków wyleczalne. Właśnie dlatego powszechna diagnostyka i profilaktyka to jeden z podstawowych sposobów na skuteczną walkę z chorobą" - przekonuje Węc.

Prof. Adam Jelonek, Honorowy Prezes Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda wyjaśnia, że formuła programu skupia się na badaniach USG jamy brzusznej, w kierunku zmian nowotworowych oraz wrodzonych wad nerek i dróg moczowych.

"Wczesna diagnoza pozwala na szybkie wdrożenie odpowiedniego leczenia zachowawczego i/lub chirurgicznego. Zapobiega to rozwojowi przewlekłej, a nawet schyłkowej niewydolności nerek, wymagającej stosowania dializ lub przeszczepienia nerki. W Polsce na przewlekłą chorobę nerek cierpi ponad 4 miliony osób dorosłych, ale jest ona rozpoznawana u zaledwie 5 proc. z nich" - mówi prof. Jelonek.

Badania odbywać się będą przez dwa dni: czwartek i piątek, w mobilnej klinice Fundacji, w której znajduje się poczekalnia-rejestracja oraz dwa gabinety lekarskie, wyposażone w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Klinika będzie stać na Rynku Starego Miasta, przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

"Z badań w ambulansie przez 17 lat działania programu skorzystało już ponad 76 tysięcy dzieci" - podał Węc.

Aby wziąć udział w badaniu USG, konieczne jest umówienie wizyty pod numerami tel.: 16 678 57 56 lub 16 678 40 10 w godzinach od 8 do 12. Rejestracja potrwa do 4 maja. O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.

Badanie trwa około 15-18 minut. Po jego zakończeniu rodzice otrzymają wynik oraz ewentualnie poradę lekarską.

Partnerami badań są: miasto Przemyśl, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ALAB laboratoria i Fundacja Powszechnego Czytania. Partnerem technicznym badań jest MAN Polska.