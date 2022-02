Przemyśl: Na dworcu Polacy i Ukraińcy czekają na uchodźców. Mieszkańcy przynoszą żywność

Polacy i Ukraińcy na dworcu Przemyśl Główny oferują transport wysiadającym z pociągów uchodźcom z Ukrainy. Mieszkańcy Przemyśla i Podkarpacia zwożą tam produkty żywnościowe.

Na Podkarpaciu wojewoda podkarpacka Ewa Leniart uruchomiła w czwartek cztery punkty recepcyjne oraz dodatkowy punkt recepcyjny doraźny na przemyskim dworcu dla obsługi ruchu kolejowego. Obywatele Ukrainy mogą tam otrzymać pierwszą pomoc w naszym kraju.

Maria, Polka z Berlina, przyjechała ze znajomymi. "Chcemy pomóc. Przyjechaliśmy czterema autami. Zabierzemy jadących do Berlina" - powiedziała. Z wypisaną na kartonie tablicą z nazwą miasta, do którego proponuje przejazd, stoi pomiędzy wyjściem z peronów a budynkiem dworca. Takich osób jest kilkanaście.

Darek z Krakowa do Przemyśla przyjechał w południe. Oferuje transport dla czterech uchodźców. "Słyszałem, że jest dużo więcej chętnych do pomocy niż potrzebujących, ale stwierdziłem, że i tak przyjadę" - zauważył.

Jacek Karman z Towarzystwa Miłośników Bielska Białej wraz z kolegami przyjechali sześcioma samochodami osobowymi i trzema busami. "Chcemy ich zabrać do Bielska-Białej. Mamy tam zapewnione dla nich mieszkania" - wyjaśnił. Piotr Bąkowski, młody handlowiec ze Skierniewic, oprócz swojego miasta oferuje transport także do Warszawy i Łodzi. "Nie zapewniam noclegów, ale moje miasto przygotowało 60 takich miejsc" - powiedział.

Uważa, że "należy zacząć działać". "Europa była dotąd bierna. Teraz jest czas akcji. Nie tylko wysyłania pieniędzy do organizacji pomocowych. Trzeba samemu zacząć działać" - podkreślił. W jego ocenie, w Polsce "mamy komfortowe życie". "Myśleliśmy, że nic nam nie zagraża, ale w kontekście tego co się dzieje na Wschodzie istnieje duża obawa, że to może także nas dotyczyć" - zaznaczył handlowiec.

Przed dworzec od strony miasta co chwila przyjeżdżają samochody. Wysiadający przed wejściem zostawiają plastikowe torby z produktami żywnościowymi. Przywieziono też kilkadziesiąt kartonów z wodą mineralną. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przenoszą je do budynku. Wśród nich jest mieszkający od czterech lat w Polsce Władysław, młody Ukrainiec z Zaporoża. Na dworcu jako wolontariusz, wspiera uchodźców od piątku. Śpi w samochodzie, bo "nie chce zajmować miejsca dzieciom i matkom".

"To niewyobrażalne. To jest takie wsparcie nieoczekiwane. Jesteśmy tym zachwyceni" - mówi o reakcji Polaków. Rodzina Władysława jest w drodze do Polski. Miał z nimi kontakt w niedzielę rano; byli w okolicach Tarnopola.

Oksana już trzy lata - jak zaznaczyła - mieszka w Rzeszowie. Do Przemyśla przyjechała po Halinę i jej 12-letniego Darka i 9-letnią Wasylise. Z obwodu kijowskiego, gdzie mieszkają, wyjechały w czwartek. Na granicy na wjazd do Polski czekały dwie doby.

"Jestem do łez zaskoczona przyjęciem Polaków. Zgotowano nam bardzo miłe przyjęcie na granicy. Relacje z Polakami są ciepłe i przyjazne" - dodał Halina.

W głównym holu dworca Katerina, Ukraina studiująca w Pradze, chce zabrać trzy osoby. "Nie zapewnię im noclegu, ale w Pradze znajdą się ludzi, którzy ich przyjmą" - stwierdziła.

Ilja Łysak jest studentem psychologii w Gdańsku. "Teraz wraz z kolegami wożę ludzi bez samochodu z Medyki i Korczowej do Przemyśla i większych miast" - wyjaśnia. Zwraca uwagę, na "wielkie wsparcie Polaków". "Bardzo dziękuję za to jako Ukrainiec. Jesteśmy bliskimi narodami" - powiedział.

"Teraz Ukraina walczy za Europę. Powinna jak najszybciej zostać przyjęta do Unii Europejskiej i NATO" - przekonywał.