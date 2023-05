Przemysł paliwowy musi wydać 600 mld dolarów na ścięcie emisji

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Fatih Birol wezwał światowy przemysł paliwowy do ścięcia emisji o 60 proc. do 2030 roku. Jak zaznaczył, ma on na to zarówno środki, jak i możliwości techniczne.

Wobec zbliżającego się szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju przemysł paliwowy powinien przyjść z poważnym planem dekarbonizacji swoich operacji.

Fatih Birol wzywa branżę do wzięcia odpowiedzialności za swoje emisje, dopóki będzie ona wydobywać i sprzedawać paliwa kopalne.

Producenci paliw kopalnych osiągnęli rekordowe zyski w zeszłym roku w związku z rosnącymi ich cenami, dlatego powinni zainwestować w redukcję swoich emisji.

Birol uważa, że branża musi poważniej podejść do walki ze zmianami klimatu, jako że to głównie ona się do nich przyczyniła. Jak na razie jednak nie przedstawiła konkretnej strategii dekarbonizacji prócz "mętnych" obietnic nie popartych listą dokładnych działań.

Przemysł paliwowy odpowiada za prawie połowę światowych emisji

Szef MAE uważa, że w kontekście tegorocznego szczytu klimatycznego COP28, który odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a więc w kraju będącym jednym z największych, światowych producentów ropy, przemysł paliwowy powinien w końcu przedstawić realny plan swojej dekarbonizacji, ponieważ odpowiada za nieco poniżej połowę światowych emisji.

Jednocześnie aż 15 proc. światowych emisji wynika z wydobywania gazu i ropy spod ziemi, przerabiania ich i dostarczania do klienta końcowego. Jest to więcej, niż całość emisji wytwarzanych przez Stany Zjednoczone i dwukrotność emisji Unii Europejskiej.

Szef MAE argumentuje, że ścięcie emisji o 60 proc. do 2030 roku będzie kosztować przemysł paliwowy około 600 miliardów dolarów, a więc znacznie mniej, niż biliardy dolarów, które branża zarobiła w zeszłym roku w związku z rekordowymi cenami energii.

Chociażby ze względu na te nadmiarowe zyski przemysł paliwowy powinien poczuć odpowiedzialność za wzrost globalnej temperatury i zainwestować część swoich zysków, aby obniżyć emisję, zwłaszcza, że ma na to nie tylko środki, ale odpowiedną wiedzę i technologię.

Szef MAE wyznacza trzy główne obszary cięcia emisji przemysłowi paliwowemu

Po pierwsze powinna ona obniżyć emisję metanu i zakończyć z praktyką flarowania gazu, a więc jego spalania związanego z wydobyciem ropy, ponieważ powoduje ona ogromne emisje.

Metan zatrzymuje 80 razy więcej ciepła niż dwutlenek węgla, dlatego jego efekt ocieplający jest znacznie silniejszy od CO2. Dobrą wiadomością jest jednak fakt, że utrzymuje się w atmosferze zaledwie około 10 lat, podczas gdy drugi gaz dopóty, dopóki nie zostanie z niej odzyskany. Tymczasem wszystkie szacunki wskazują, że emisje metanu rosną, zamiast spadać.

Ponadto istnieje wiele doskonale znanych środków i technologii, które pozwalają ściąć emisję metanu o ¾ w bardzo krótkim czasie. Birol zwraca również uwagę, że wyłapywanie metanu jest również opłacalne ekonomicznie, bo potrzebne na to wydatki mogą zostać pokryte przez sprzedaż wyłapanego gazu.

Po drugie, producenci powinni zelektryfikować swoją działalność w obszarze upstreamu, ponieważ często wykorzystują oni energię do jej prowadzenia opartą na wysokoemisyjnych i powodujących zanieczyszczenie powietrza generatorach spalających diesel, a także gaz. Birol proponuje, żeby zamiast tego wykorzystywać energię słoneczną i wiatrową w połączeniu z technologią bateryjną.

Po trzecie, przemysł paliwowy powinien znacznie bardziej zwiększyć produkcję niskoemisyjnego wodoru i mocno zainwestować w technologię wyłapywania i przechowywania w ziemi dwutlenku węgla.

Branża paliw kopalnych musi przestać wstrzymywać transformację

Birol zwrócił uwagę, że nie wystarczy ścięcie emisji pochodzących z przemysłu paliwowego, ponieważ nadal musimy ściąć również te pochodzące ze spalania paliw kopalnych, które generują transport, ogrzewanie, elektryczność i inne aktywności. Stąd branża musi współpracować przy transformacji energetycznej zamiast ją powstrzymywać.

Szef MAE przypomina, że paliwa kopalne nie znikną z dnia na dzień i nawet przy ambitnych planach dekarbonizacji zostaną z nami do 2050 roku, dlatego trzeba jak najszybciej zredukować emisje związane z ich wydobyciem, przetwarzaniem oraz transportem.

Warto również zwrócić uwagę, że poszczególne firmy paliwowe różnią się, jeśli chodzi o emisyjność swoich operacji. Ci najgorsi emitują nawet czterokrotnie więcej niż ci najlepsi, a do 2030 roku poziom emisji powinien się wśród nich zrównać, zwłaszcza, że to przede wszystkim on jest odpowiedzialny za obecną zmianę klimatu.