Przemysł przekonuje się do chmury. To inwestycja w przyszłość, ale czy bezpieczna?

Ma być szybciej, wydajniej i taniej. Przeniesienie danych do chmury ma wiele zalet, ale potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany. Zdaniem specjalistów, rozwiązania chmurowe otwierają przed przemysłem szerokie możliwości, ale i narażają go na niebezpieczeństwa.

Cloud – czyli chmura – sprzyja cyfrowej transformacji przedsiębiorstwa.

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za przeniesieniem części usług IT do chmury – obok możliwości analitycznych i usprawniających pracę – są oszczędności.

Największym wyzwaniem nadal pozostaje jednak cyberbezpieczeństwo usług chmurowych.

Coraz więcej przedsiębiorców w Polsce przekonuje się do rozwiązań chmurowych. Technologia ta zyskała na popularności w czasie pandemii COVID-19, która wiązała się z koniecznością organizacji pracy zdalnej.

Jak pokazują dane Głównego Urzędu Statystycznego („Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 roku”) wówczas z płatnych usług chmury obliczeniowej skorzystało 28,7 proc. polskich przedsiębiorstw, o 4,3 proc. więcej niż w roku 2020 (24,4 proc.) i 17,7 proc. więcej w porównaniu z przedpandemicznym 2019 rokiem. Mimo większego wykorzystywania tej technologii w Polsce z roku na rok, wciąż jest to jednak mniej, niż wynosi średnia w krajach Unii Europejskiej. Liderami są pod tym względem Finlandia – 75 proc., Szwecja – 70 proc., Dania – 67 proc., Włochy – 59 proc. i Estonia – 56 proc. Potencjał do wzrostu pozostaje tu więcej jeszcze spory.

Migracja do wirtualnego świata to – przynajmniej potencjalnie – wiele korzyści. W przemyśle prowadzi do usprawnienia procesów produkcyjnych i operacyjnych. Rozwiązania oparte na technologii przetwarzania danych w chmurze umożliwiają przedsiębiorstwom dostęp do zasobów informatycznych oraz możliwość analizy ogromnych ilości danych – i to w czasie rzeczywistym.

Chmura może zatem wpłynąć na efektywność produkcji, a więc i na końcowy produkt.

- Zalety i możliwości płynące z migracji bardzo często przedstawiane są jako przewyższające koszty i wysiłek w nią włożony. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dopasowana, szczegółowa strategia migracji oraz architektura serwerowa, która niejednokrotnie musi zostać stworzona od podstaw i odpowiadać na potrzeby i możliwości finalnych użytkowników – uważa Bartosz Pastuszka, prezes firmy doradczej NaviRisk.

Skalowalność, elastyczne rozwiązania, możliwość integracji różnych rozwiązań w jeden system, szybki dostęp i instalacja oraz konfiguracja nieporównanie prostsza niż w przypadku firmowych, stacjonarnych serwerów - a do tego ułatwienie wynikające z eliminacji konieczności konfiguracji serwerów i backupów – to zalety, które przekonują coraz więcej firm.

Lista przedsiębiorstw przenoszących się chmury jest coraz dłuższa

Są wśród nich tak różnorodne przedsiębiorstwa jak KGHM Polska Miedź, Solaris Bus & Coach, czy Unilever. Nic dziwnego – chmura jest często określana jako inwestycja w przyszłość.

- Drogą do osiągnięcia odporności biznesowej - zarówno teraz, jak i w przyszłości - jest kompleksowa reorganizacja firm oparta na transformacji wszystkich obszarów działalności. Centrum tego procesu stanowi chmura. Dzięki kontinuum chmury, w tym generatywnej sztucznej inteligencji, firma Unilever może zwiększyć innowacyjność, przyspieszyć wzrost oraz jako cyfrowy lider w swojej branży nadal wyznaczać tempo zmian – mówiła Nicole van Det, Senior Managing Director Accenture i Global Account Lead dla Unilever tuż po zawarciu umowy w sprawie chmurowej współpracy z firmą Microsoft.

Chmura pełna oszczędności - zdaniem ekspertów ta inwestycja po prostu się opłaca

Jednym z najważniejszych argumentów – obok możliwości analitycznych i usprawniających pracę – są oszczędności. Zdaniem ekspertów, wzrost cen energii ma duży wpływ na koszty eksploatacji IT, dlatego przy utrzymujących się wysokich cenach często okazuje się, że zmieniając model stacjonarny na chmurowy, poza korzyściami czysto technologicznymi, firmy są w stanie szybko zredukować wydatki na energię.

- Globalni dostawcy chmury mają możliwość maksymalnej optymalizacji wykorzystania platform sprzętowych do poziomu, który nie jest możliwy do osiągnięcia przez firmy korzystające z własnej infrastruktury IT. Są w stanie osiągać efekt skali, zarówno w zakresie maksymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów sprzętowych, jak również współczynnika konsolidacji, który mówi o tym, ile systemów i usług można dostarczyć, wykorzystując pojedynczy serwer lub procesor - wyjaśnia Daniel Rudnicki, Cloud First Poland Insurance Lead w Accenture w Polsce.

Jak mówi specjalista, w przypadku dostawców chmury model biznesowy zakłada zwykle amortyzację sprzętu w trzy lub cztery lata. To oznacza szybszą zmianę na nowsze i bardziej efektywne generacje sprzętowe. Natomiast w przypadku firm, które utrzymują własną infrastrukturę IT, okres amortyzacji szacowany jest średnio na pięć lat, a nawet dłużej.

- Na polskim rynku dominuje okres czterech-pięciu lat, co wynika na przykład z modelu finansowego firmy czy okresu amortyzacji środków trwałych, a nierzadko przedsiębiorstwa wykorzystują sprzęt zamortyzowany, często już bez wsparcia producenta czy zabezpieczenia w formie umowy serwisowej, świadomie akceptując wynikające z tego ryzyko - mówi Daniel Rudnicki.

Zagrożeń też nie brakuje. Do największych należy cyberbezpieczeństwo

Największym wyzwaniem nadal pozostaje jednak bezpieczeństwo. Wycieki danych, ataki DDoS, czyli blokowanie dostępu do usługi, lub nawet wrogie przejęcie kont lub błędy samych użytkowników to tylko niektóre z zagrożeń.

- Wciąż niewystarczająca liczba ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa na rynku, jak również niewystarczająca świadomość i przeszkolenie pracowników wewnątrz organizacji mogą zatem stanowić główny hamulec w przeniesieniu firm przemysłowych czy nowoczesnych produkcji do środowiska chmurowego – ostrzega Bartosz Pastuszka z NaviRisk.

Wspomniane już dane GUS-u pokazują też, że usługi chmurowe największą popularnością wciąż cieszą się wśród dużych firm, zatrudniających co najmniej 250 osób. Tam odsetek wykorzystania tego typu rozwiązań to prawie 70 proc. Dla porównania w małych formach jest to 24,4 proc.