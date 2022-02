Przemyśl: Uchodźcy z Ukrainy kierują się na ogół do miejsc, gdzie czekają na nich bliscy

Na dworcu PKP w Przemyślu, gdzie przyjechał kolejny pociąg ze Lwowa, wśród uchodźców dominują osoby, które zmierzają w konkretne miejsce w Polsce i innych krajach Europy. Wielu z nich czeka na transport m.in. do Warszawy, Gdańska, Szczecina, skąd wielu uda się w dalszą podróż.

Wśród nich przeważają matki z małymi dziećmi. Jedna z nich, około 30-letnia Ukrainka zapytana przez dziennikarkę PAP płakała, bo właśnie skończyła telefoniczną rozmowę z mężem, który pozostał na Ukrainie i żegnał się, bo właśnie ruszał walczyć. Nie chciała podać swojego imienia.

Powiedziała jedynie, że przybyła z Tarnopola na zachodzie Ukrainy. Przeszła z półtorarocznym dzieckiem w wózku i swoją mamą pieszo przez przejście graniczne w Medyce. Do granicy także dostała się pieszo, pokonując około 20 kilometrów, bowiem przed granicą od strony Ukrainy są gigantyczne korki samochodów, sięgające nawet kilkudziesięciu kilometrów.

"Czekam na pociąg do Warszawy, a stamtąd ruszamy do Hiszpanii, gdzie czaka na nas rodzina" - wyjawiła płacząc.

Łez nie kryła też młoda matka Tatiana, z trójką dzieci: 4 i 5 lat i kilkumiesięcznym w wózku. Płacząc powiedziała, że jedzie do Holandii, do mamy, a na Ukrainie został jej mąż. Szloch uniemożliwił jej dalszą rozmowę.

Na pociąg do Warszawy czekała także Sofija z siedmioletnią córką Mariczką i dwoma psami. Ona zatrzyma się u swojej mamy, która w stolicy Polski pracuje od ośmiu lat. Łamiącym się głosem powiedziała, że na Ukrainie pozostał jej ojciec i partner.

Na transport do Szczecina i Gdańska czekały dwie starsze kobiety: Manana i Larisa, które stamtąd zamierzają udać się do Szwecji i Niemiec, gdzie czekają na nich znajomi. Larisa płacząc wyjawiła, że na Ukrainie został jej syn. Zaś Manana opowiedziała, że teraz ucieka przed wojną po raz drugi, przed kilku laty została zmuszona do opuszczenia Abchazji.

Wśród uchodźców widać krążące osoby informujące o podstawionych pojazdach, którymi Ukraińcy mogą udać się w głąb kraju i Europy, np. do Włoch, do Austrii. Oferują często schronienie w domach, darmowy transport. Były m.in. siostry zakonne z Rzeszowa, które jednorazowo mogły zabrać siedem osób, ale dodały, że parafianie zgłaszają się do nich, oferując uciekającym przed wojną schronienie i pobyt pod swoim dachem.

Ponadto na przemyskim dworcu uchodźcom oferowane są darmowe karty SIM. Na wszystkich czeka ciepły posiłek, napoje, słodycze, owoce. Działa tam także punkt opieki medycznej. Są rozstawione łóżka polowe, niektóre zajęte przez śpiących uchodźców. Do dyspozycji uciekających przed wojną są także przygotowane na piętrze pokoje.