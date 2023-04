Przeor Jasnej Góry zaprasza na uroczystości 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II

2 kwietnia to poruszający dzień, zwłaszcza dla tych, którzy pamiętają papieża Jana Pawła II – wskazuje przeor Jasnej Góry o. Samuel Pacholski, zapraszając na wieczorną modlitwę przed cudownym obrazem Matki Bożej i pod pomnikiem świętego papieża na jasnogórskich wałach.

Jak podkreślił, zapraszając na niedzielne uroczystości 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, cytowany przez biuro prasowe Jasnej Góry przeor tego klasztoru o. Samuel Pacholski, chociaż wiele jest znaków, również materialnych, obecności Jana Pawła II w częstochowskim sanktuarium, najbardziej żywe pozostaje papieskie zawierzenie "Totus Tuus", czyli kierowana do Maryi deklaracja: "cały twój".

Służby prasowe Jasnej Góry podkreśliły, że w ocenie przeora to, co ostatnio dzieje się wokół Jana Pawła II, "wbrew oczekiwaniom tych, którzy chcieli zniszczyć autorytet papieża, bardziej mu pomoże niż zaszkodzi".

"Polacy nie kupili tego przekazu, który był mocno zniesławiający, nie merytoryczny, jeśli chodzi o ocenę pontyfikatu i zaangażowania papieża, a wcześniej biskupa, w ochronę nieletnich przed przestępstwami seksualnymi" - uznał, cytowany przez służby sanktuarium, o. Pacholski.

"Ten fałszywy przekaz sprawił, że ludzie zaczęli sobie przypominać, jak wiele ten papież uczynił, jakim był człowiekiem, jakim był i jest autorytetem, i że trzeba go bronić, bo ludzie na całym świecie się dziwią, dlaczego my marnotrawimy tak duży kapitał moralny, który zdobyliśmy jako Polacy, dzięki Janowi Pawłowi II" - dodał przeor Jasnej Góry.

W tamtejszym sanktuarium upamiętnienie 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II rozpocznie się mszą św. o godz. 20.00 przed obrazem Matki Bożej, przed którym papież z Polski wielokrotnie zawierzał się Maryi. Po "Apelu jasnogórskim" o godz. 21.00 zaplanowano procesję światła pod jego pomnik na klasztornych wałach.

"Tam papież ma ręce wyciągnięte do pielgrzymów, w geście zaproszenia na Jasną Górę. To dla przypomnienia, że on tu w 1991 r. zaprosił młodych świata, chciał wszystkim pokazać tę maryjną drogę i za to jesteśmy mu szczególnie wdzięczni" - zadeklarował o. Pacholski.

Niezależnie od Jasnej Góry, zgodnie z informacją Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej, uroczystości w sanktuarium poprzedzi I częstochowski marsz papieski, który wyruszy do jasnogórskiego sanktuarium spod papieskiego pomnika na placu Ignacego Daszyńskiego o godz. 18.00.

"Środowiska lewicowo-liberalne w swoich mediach i przekłamanych reportażach obrały za cel Jana Pawła II, papieża nowego tysiąclecia, człowieka, który swoim życiem dawał bezkompromisowe świadectwo przynależności do Chrystusa, a swoim nauczaniem kreował sumienie narodu polskiego, towarzysząc mu w najmroczniejszych chwilach jego dziejów" - napisali na facebookowym profilu wydarzenia jego organizatorzy.

"Na oszczerstwa, pomówienia i kłamstwa, którymi próbuje się deptać wiarę w Polsce oraz naszego świętego papieża, my, świeccy katolicy, musimy odpowiedzieć modlitwą, jednością i odwagą, dając świadectwo prawdzie. Dlatego zapraszamy na I Marsz Papieski w Częstochowie, który odbędzie się 2 kwietnia, w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II" - wskazali.

Jak przypomniało biuro prasowe Jasnej Góry, na początku swojego pontyfikatu Jan Paweł II powiedział, że "nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie było Jasnej Góry". Poprosił też: "nie przestawajcie być z papieżem na Jasnej Górze i wszędzie".

Jasnogórscy paulini wskazują m.in., że "Jan Paweł II jest pierwszym nauczycielem oddania Bogu na wzór Maryi, a Jasna Góra jest jednym z tych błogosławionych miejsc, gdzie tego zawierzenia on nieustannie uczy".

Biuro prasowe sanktuarium akcentuje, że Karol Wojtyła swoje oddanie Maryi zawarł m.in. w herbie biskupim, a później papieskim, gdzie pod dłuższym lewym ramieniem asymetrycznego krzyża umieścił literę "M" oraz zawołanie "Totus tuus". "To nie tylko symbol, ale cały program jego zawierzenia Matce Bożej" - podkreślili przedstawiciele Jasnej Góry.

Przypomnieli, że Jan Paweł II jako papież odwiedził to miejsce sześciokrotnie. Już podczas pierwszej pielgrzymki w 1979 r. dokonał tam aktu zawierzenia Maryi Kościoła Chrystusowego i jego misji we współczesnym świecie, a w 1999 r. zawierzył Maryi całą ludzką rodzinę na trzecie tysiąclecie, mówiąc wówczas m.in.: "Jasna Góra jest sanktuarium narodu i dlatego trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki".

Papież Polak pozostawił na Jasnej Górze wota. Przy obrazie Matki Bożej umieszczone są: pas sutanny przestrzelony i zakrwawiony w czasie zamachu 13 maja 1981 r., a także papieska złota róża, złoty różaniec i ażurowy medalik w kształcie serca.

W przeddzień swojej śmierci Jan Paweł II pobłogosławił dwie korony dla cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej oraz kopii tego obrazu do polskiej kaplicy w podziemiach bazyliki św. Piotra na Watykanie.

Wśród pamiątek jest czarne papieskie bmw, które można oglądać w nowej części bastionu św. Rocha. Na klasztornych wałach jest fotograficzna wystawa papieska "Totus tuus", przygotowana na obchody setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły.