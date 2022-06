Przewodnicząca KRS dla "GPC": Bezstronne, uczciwe sądy. Tylko o to chodzi

To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest bunt sędziów, grupy naprawdę nielicznej, i szantaż, który stosują wobec władzy ustawodawczej. Absolutnie niedopuszczalne - mówi sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, nowa przewodnicząca KRS, w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie".

W wywiadzie, opublikowanym w weekendowym wydaniu "GPC", Pawełczyk-Woicka była pytana m.in. o przyjętą na początku czerwca w Izbie Karnej Sądu Najwyższego uchwałę, w której podważono mandat KRS jako instytucji konstytucyjnej. Jak podkreśliła, jest ona "bardzo niebezpieczna". "Wedle tej uchwały sędzią podlegającym wyłączeniu z mocy prawa jest sędzia Sądu Najwyższego. Sędzia Sądu Najwyższego powołany w procedurze obowiązującej od 2018 r. wedle tej uchwały został pozbawiony prawa orzekania" - powiedziała.

Dodała, że "co do sędziów sądów powszechnych uchwała przewiduje nieznany ustawie tryb wyłączania na żądanie innego członka składu". "Dzieli sędziów na starych i nowych. Tych, którzy mogą weryfikować, i tych, którzy tego czynić nie mogą. Proszę sobie wyobrazić, że można weryfikować status sędziego np. na wniosek innego członka składu. Jest to kuriozalna wykładnia ustawy niezgodna z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i contra legem" - oceniła Pawełczyk-Woicka.

Przewodnicząca KRS zwróciła uwagę, że "sędziowie mają gwarancję niezawisłości, gwarancję nieusuwalności, mają orzekać zgodnie z własnym sumieniem, na podstawie ustaw, a potem się dowiadują, że jacyś koledzy mogą ich weryfikować". "To doprowadzi do stanu niepewności wśród sędziów, zerwania z jedną z gwarancji konstytucyjnych. Wyklucza to istnienie niezawisłego sądownictwa. Bezstronne, uczciwe sądy orzekające zgodnie z ustawą i konstytucją. Niczego więcej się nie oczekuje od sędziów" - stwierdziła.

Pawełczyk-Woicka podkreśliła, że "sędziowie, którzy w sposób jawny łamią konstytucję i ustawy, powinni ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną". "To, z czym mamy teraz do czynienia, to jest bunt sędziów, grupy naprawdę nielicznej, i szantaż, który stosują wobec władzy ustawodawczej. Absolutnie niedopuszczalne" - podsumowała.