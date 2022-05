Przewodniczące parlamentów państw UE o wsparciu dla szybkiej akcesji Ukrainy do UE

O wsparciu dla szybkiej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej rozmawiały w środę przewodniczące parlamentów państw UE; w uzyskaniu statusu kandydata do UE bardzo ważne jest poparcie parlamentów - podkreśliła uczestnicząca w spotkaniu wiceszefowa Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk.

Spotkanie miało formę wideokonferencji, w której uczestniczyły: marszałek Sejmu Elżbieta Witek, przewodniczące: Rady Federalnej Austrii Christine Schwarz-Fuchs; Izby Reprezentantów Cypru Annita Demetriou; Kongresu Deputowanych Hiszpanii Meritxell Batet Lamańa oraz Seimasu Litwy Viktorija Čmilytë-Nielsen; gościem specjalnym obrad była wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk - przekazało w środę Centrum Informacyjne Sejmu.

"Na szczycie unijnym 25 czerwca Ukraina chce uzyskać status kandydata do UE" - powiedziała Kondratiuk cytowana w komunikacie CIS. Zaznaczyła, że "bardzo ważne jest poparcie parlamentów". "Solidarne stanowisko wszystkich parlamentów byłoby dla nas bardzo cenne" - podkreśliła wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy.

Elżbieta Witek powiedziała, że Ukraina "jak żaden inny kraj" zasługuje na przyspieszony akces do UE . "Udowadnia swoje przywiązanie do wartości takich jak wolność, demokracja, prawa człowieka, walka o niepodległość ojczyzny, gotowość do poświęceń, czyli wszystkich wartości, o których mówi UE" - stwierdziła. Marszałek Sejmu zaznaczyła, że Ukraina "płaci cenę za wyrażenie gotowości do przystąpienia do Unii i na oczach całego świata pokazuje, że powinna być w rodzinie europejskiej".

Viktorija Čmilytë-Nielsen w kwestii przyznania Ukrainie statusu kandydata do UE powiedziała, że należy "przekonać najbardziej wahające się kraje". Z kolei Annita Demetriou zadeklarowała że "Cypr będzie wspierać Ukrainę w dążeniach do UE i wnioskach do instytucji unijnych".

Podczas spotkania marszałek Witek zaapelowała też o solidarne poparcie wniosku strony polskiej o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej. Zaznaczyła, że do Polski przybyło ponad 3 mln Ukraińców, którym staramy się zapewnić "jak najlepszą opiekę". Dodała, że "wszyscy przyjeżdżający do Polski chwalą nas i są pełni podziwu". "Podziwem na dłuższą metę nasz kraj nie jest w stanie pomóc przybyszom z Ukrainy" - podkreśliła Witek dodają, że "do dzisiaj Polska nie dostała ani eurocenta i finansuje wsparcie dla tych osób z własnego budżetu".

Čmilytë-Nielsen także akcentowała konieczność wsparcia finansowego dla krajów goszczących najwięcej uchodźców, w szczególności dla Polski.

Przewodniczące poruszyły także tematy inicjatyw na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Witek mówiła m.in. o pomocy psychologicznej - w szczególności o koncepcji organizacji w Polsce konferencji naukowej i szkoleniowej, by opracować poradnik dla osób współpracujących z uchodźcami. Inne z zaproponowanych pomysłów dotyczyły przygotowania ulotek informacyjnych zawierających ofertę danego państwa dla przybyszów z Ukrainy uciekających przed wojną, a także pomocy w przełamywaniu bariery językowej poprzez m.in. specjalne aplikacje w telefonie, czy bezpłatne kursy językowe online.

Demetriou z uznaniem odniosła się do propozycji przedstawionych przez marszałek Sejmu, m.in. organizacji w Polsce konferencji poświęconej pomocy psychologicznej dla dotkniętych traumą ukraińskich uchodźców.

O edukacji dzieci ukraińskich mówiła Schwarz-Fuchs podkreślając, że dobrym pomysłem jest organizacja wypoczynku dla małych uchodźców dotkniętych traumą wojny. Zreferowała swoje rozmowy z przedstawicielami austriackiego rządu. Omówiła m.in. jak wygląda włączenie dzieci z Ukrainy w system szkolnictwa w Austrii.

Meritxell Batet Lamańa podkreślała, że hiszpańskie władze wykorzystują wszystkie możliwości do bezwarunkowego wsparcia Ukrainy, m.in., odpowiadają na prośby o przesyłanie pomocy militarnej. "Bardzo popieramy sankcje i ich zaostrzanie, aby Rosja poczuła presję z naszej strony" - zaznaczyła.

Środowa wideokonferencja była kontynuacją kwietniowej wizyty w Polsce, podczas której przewodniczące parlamentów państw UE odwiedziły przejście graniczne w Dorohusku, spotkały się z ukraińskimi uchodźcami w punkcie recepcyjnym w Chełmie i centrum pomocy humanitarnej w Nadarzynie oraz odbyły konsultacje w Sejmie.