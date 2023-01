Przewodniczący Episkopatu: modlę się za ofiarę wybuchu i proszę Boga o powrót do zdrowia poszkodowanych

Łączę się w modlitwie za ofiarę wybuchu i proszę Boga o szybki powrót do zdrowia dla wszystkich poszkodowanych – napisał w piątek na Twitterze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w związku z wybuchem gazu, do którego doszło na probostwie kościoła w Katowicach.

Do wybuchu w budynku plebani kościoła ewangelicko-augsburskiej przy ul. Biskupa Herberta Bednorza w Katowicach-Szopienicach doszło w piątek ok. godz. 8.30.

Ratownicy przeszukujący rumowisko powstałe po wybuchu gazu odnaleźli pod gruzami ciało jednej z poszukiwanych osób. Zgon potwierdził lekarz.

"Z bólem przyjąłem informację o dramatycznym wypadku w budynku parafii luterańskiej w Katowicach. Łączę się w modlitwie za ofiarę wybuchu i proszę Boga o szybki powrót do zdrowia dla wszystkich poszkodowanych" - napisał abp Gądecki.

Na miejscu od kilku godzin prowadzona jest akcja ratunkowa. Strażacy spod gruzów uratowali także psa.

Ceglany budynek, w którym doszło do wybuchu, zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Prawdopodobnie był ogrzewany gazem z miejskiej sieci. Gazu używano także do gotowania. Najprawdopodobniej to wybuch gazu był przyczyną piątkowej katastrofy.