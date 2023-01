Przewodniczący KEP: pogrzeb papieża Benedykta XVI to symboliczne zamknięcie epoki

Pogrzeb Benedykta XVI to symboliczne zamknięcie epoki - powiedział PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, który przybył do Rzymu. Zaznaczył, że papież kochał Polskę. Życzył nam abyśmy zachowali wiarę, żebyśmy wracali do korzeni.

Uroczystości pogrzebowe papieża seniora zaczną się w czwartek 5 stycznia o godz. 9.30 pod przewodnictwem papieża Franciszka. Po mszy Benedykt XVI spocznie w podziemiach bazyliki św. Piotra.

Episkopat Polski na pogrzebie papieża reprezentuje przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Towarzyszy mu grupa biskupów z różnych diecezji oraz licznie zgormadzeni kapłani, osoby konsekrowane i świeccy z naszego kraju.

W rozmowie z PAP abp Gądecki powiedział, że "pogrzeb papieża Benedykta XVI to symboliczne zamknięcie jakiejś epoki". Kościół powszechny oraz Kościół katolicki w Polsce bardzo dużo zawdzięcza Benedyktowi XVI. Najpierw jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary razem z Janem Pawłem II później już jako papież, kard. Ratzinger dźwigał ciężar odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła strzegąc czystości wiary. Nie mogłem zatem nie przybyć na pogrzeb papieża Benedykta XVI" - wyznał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp Gądecki zwrócił uwagę, że "papież Benedykt XVI kochał Polskę". "Był z nią związany od lat 70. Początkowo jego kontakty z naszym krajem były związane z Dolnym Śląskiem, a potem także z innymi miejscami. Momentem kulminacyjnym była jego pielgrzymka do Polski w dniach 25-28 maja 2006 r., kiedy odwiedził m.in. Warszawę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską oraz obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu" - powiedział duchowny.

"Benedykt XVI był przekonany, że Polacy są ludźmi głębokiej wiary. Życzył nam, abyśmy ją zachowali, stąd hasło jego pielgrzymki do naszego kraju w 2006 r. +Trwajcie mocni w wierze+" - powiedział abp Gądecki.

Nawiązując do wizyty "ad limina apostolorum" Konferencji Episkopatu Polski w 2005 r. powiedział, że w czasie rozmów papież Benedykt XVI dał się poznać jako człowiek odważny, głęboko zainteresowany podejmowanymi tematami, przy czym jednocześnie niezwykle delikatnym, dyskretnym. Spotkanie z nim było nie tylko pouczające, ale również przynoszące konkretne rozwiązania przedstawianych kwestii" - wspominał abp Gądecki.

Przyznał, że "rzadko zdarza się, żeby drugi człowiek nie potrzebował dużo czasu do namysłu i mógł w sposób jasny, konkretny dać odpowiedzieć, a taki był Benedykt XVI".

Abp Gądecki zwrócił uwagę, że jako kard. Joseph Ratzinger, jako prefekt Kongregacji Nauki Wiary musiał zmierzyć się z różnymi teologami i wypaczeniami teologicznymi, wśród których jedną z pierwszych była popularna w Ameryce Łacińskiej teologia wyzwolenia. Mimo to zarówno jako prefekt kongregacji, a później jako papież Benedykt XVI cały czas kładł on nacisk na wiarę Kościoła. Apelował o nią w swoich wystąpieniach publicznych i dokumentach" - powiedział przewodniczący KEP.

Podkreślił, że Benedykt XVI podejmując temat ekumenizmu "mówił odważnie, że w dialogu z innymi wyznaniami nie można zapominać o krytycznej funkcji Kongregacji Nauki Wiary (łac. Congregatio pro Doctrina Fidei), obecnie Dykasterii Nauki Wiary (nazywanej także Dykasteria Doktryny Wiary)".

"Wskazywał, że krytyka, która wynika z poszukiwania prawy, nie jest niczym negatywnym dla Kościoła, ale stanowi nieodzowną część poszukiwania właściwej drogi" - powiedział abp Gądecki.

Hierarcha zwrócił uwagę, że "papież Benedykt XVI poczynił pewne ustępstwa dla +tradycjonalistów+, co jednak ostatecznie nie przebiło się w takiej formie jakiej oczekiwał".

Zastrzegł, że "za pontyfikatu Benedykta XVI podnoszono wiele kwestii, które bardzo szybko odnajdywały swoje konkluzje w wychodzących dokumentach". "Zawarte w nich treści, zwłaszcza doktrynalne, do dziś są wielką pomocą dla Kościoła" - ocenił abp Gądecki.

Zapytany, do których treści z nauczania papieża Benedykta XVI należałoby wrócić w pierwszej kolejności, przewodniczący KEP wskazał na "konieczność powrócenia do korzenia jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa".

"Wszystko odradza się z wiary i wszystko ginie razem z zamętem w sferze wiary, dlatego musimy jako biskupi czuwać nad wzrostem czystej wiary Kościoła" - zaznaczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Zastrzegł, że "czysta wiara, to wiara bez różnego rodzaju wypaczeń". "W ostatnim czasie obserwujemy pojawianie się w przestrzeni publicznej wielu +domorosłych proroków+, nawet w Polsce, wygłaszających swoje doktryny. W związku z tym, naszym zadaniem jest czuwanie nad prawowiernością nauki Kościoła, zaś w przestrzeni duszpasterskiej staranie się docierać do gremiów, które mają trudności z otwarciem się na Kościół" - wskazał abp Gądecki.

Przypomniał, że ogólnopolskie dziękczynienie za osobę papieża Benedykta XVI i jego posługę odbędzie się w najbliższą sobotę 7 stycznia w Świątyni Opatrzności Bożej. Liturgii będzie przewodniczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio.