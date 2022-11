Przewodniczący klubu Lewicy: Ziobro jest gospodarczym szkodnikiem i marnym politykiem

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest gospodarczym szkodnikiem i marnym politykiem; blokuje porozumienie z UE oraz wypłatę środków z Funduszu Odbudowy; to nie tylko grzech, to bezwzględna wina, za którą trzeba Ziobrę zrzucić z rządowych sań - mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

We wtorek szef klubu KO Borys Budka i przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zapowiedzieli złożenie w Sejmie wniosku o odwołanie Zbigniewa Ziobry z funkcji ministra sprawiedliwości.

Gawkowski ocenił na konferencji w Sejmie, że Ziobro jest "gospodarczym szkodnikiem i marnym politykiem". "Im szybciej zostanie wyrzucony z rządu, tym większa szansa, że pieniądze z Unii Europejskiej będą w Polsce" - powiedział szef klubu Lewicy.

Zarzucił Ziobrze upolitycznienie prokuratury "na niespotykaną skalę" oraz wydłużenie czasu rozpatrywania spraw przed sądami.

Podkreślił, że to właśnie Ziobro blokuje porozumienie z Unią Europejską oraz wypłatę środków z Funduszu Odbudowy.

"Zbigniew Ziobro udowodnił, że woli walczyć o interes partyjny - swój i swoich kolegów - niż o interes Polek i Polaków. To przez Zbigniewa Ziobrę pieniądze są blokowane, ale też nie służą polskiej gospodarce - nie ma szansy na zmniejszenie inflacji i nie ma szansy na to, żeby portfele Polaków były pełne, a nie - tak jak dzisiaj - puste" - mówił Gawkowski.

"To nie tylko grzech. To bezwzględna wina, za którą trzeba Ziobrę zrzucić z rządowych sań" - oświadczył.

Gawkowski mówił też, że Ziobro jest "szantażystą rządu", ponieważ zbiera haki na swoich politycznych przyjaciół ze Zjednoczonej Prawicy.

Przewodniczący klubu Lewicy zaapelował też do polityków PiS, którzy - jak relacjonował - przyznają w kuluarach, że nie chcą Ziobry w rządzie. "Wystarczy, że nie przyjdziecie na głosowanie w sprawie Ziobry, a my tę większość zbierzemy. My, naszymi opozycyjnymi rękami zbierzemy tę większość i wyrzucimy Ziobrę. Wystarczy, że nie będziecie na tym głosowaniu" - mówił.