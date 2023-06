Przewodniczący NSZZ "Solidarność": porozumienie z rządem jest historyczne

Porozumienie NSZZ "Solidarność" z rządem jest historyczne. Niedługo pojawi się projekt ustawy o zaprzestaniu wygaszania emerytur pomostowych. Pracownicy pracujący w szczególnie ciężkich warunkach będą przechodzić na wcześniejszą emeryturę – powiedział w piątek przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda w Hucie Stalowa Wola powiedział, że porozumienie, które podpisze z premierem, to historyczne wydarzenie, dlatego że po raz pierwszy od 1991 r. centrala związkowa podpisuje porozumienie rządem i nie dotyczy to tylko spraw jednej branży.

Przyznał, że "to były trudne rozmowy". "To porozumienie utwierdza mnie w jednym, że dialog w tym kraju funkcjonuje, tylko tego dialogu trzeba chcieć. To jest niejednokrotnie trudny kompromis" - mówił Duda.

Zaznaczył, że "jednym z najważniejszych postulatów, który był negocjowany, to projekt ustawy, który - jak zaznaczył - ma nadzieję jak najszybciej trafi do parlamentu, aby zaprzestać wygaszać proces emerytur pomostowych". Jak podkreślił Duda, "to postulat historyczny".

Jak zaznaczył, "śp. Lech Kaczyński byłby dziś z nas dumny, że wracamy do tego postulatu i tą decyzją, podpisem i całą drogą legislacyjną w Sejmie doprowadzimy do tego, że pracownicy, którzy ciężko pracują na stanowiskach pracy uciążliwych, szczególnych, tak jak tu w Hucie Stalowa Wola - będą mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę pomostową" - powiedział Duda.

Podkreślił, że "to porozumienie to kwintesencja solidarności z drugim człowiekiem". Dodał, że kolejny punkt to "zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu".