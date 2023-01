Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji kodeksu pracy dot. pracy zdalnej

Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.

Przewodniczący PFON uważa, że rozwiązania dotyczące pracy zdalnej przyjęte w nowelizacji Kodeksu pracy ułatwią aktywność zawodową członków rodziny zajmujących się na co dzień wspieraniem osób z niepełnosprawnościami.

Zakończyły się prace nad Rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który wprowadzi pracę zdalną do Kodeksu pracy. Nowelizacja określa formy pracy zdalnej oraz kto i na jakich zasadach będzie mógł o nią wystąpić. Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP.

Kurowski zaznaczył, że praca zdalna powinna być jednym z elementów szerszego rozwiązania, zgodnie z którym państwo zapewni także systemowe wsparcie pochodzące spoza rodziny, w szczególności usługę asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.

"Kluczowe do zapewnienia niezależnego życia osoby z niepełnosprawnością, jak i aktywności jej rodziny, jest wprowadzenie indywidualnego pakietu wsparcia, czyli zestawu usług, do których uprawnienia ma ta osoba, wraz z wolnym wyborem usługodawców. Podstawową i pierwszą do systemowego wprowadzania usługą jest asystencją osobista, czyli forma indywidualnego wsparcia osoby z niepełnosprawnością w życiu codziennym, społecznym i zawodowym" - przekazał PAP Kurowski.

Zwrócił uwagę na to, że bez szerszych rozwiązań systemowych, przyjmując najlepsze rozwiązania, będziemy dalej pogłębiać rodzinny model wsparcia. Przypomniał, iż taki model nie sprzyja zarówno aktywności rodziny, jak i niezależnemu życiu osoby z niepełnosprawnością.

Wśród pracowników mogących złożyć wniosek o pracę zdalną, znaleźli się między innymi pracownicy sprawujący opiekę nad członkiem najbliższej rodziny, bądź nad osobą mieszkającą z pracownikiem, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami proponuje rozszerzenie katalogu uprawnionych podmiotów o pracowników z niepełnosprawnościami. "Takie rozwiązanie z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia dostępności zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami - co stanowi również istotną kwestię" - powiedział Kurowski.

Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami to organizacja non-profit o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Zrzesza stowarzyszenia i związki stowarzyszeń osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Od roku 2004 należy do Europejskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami (EDF).