Przewodniczący PKW: osoby, które odmówią odbioru karty do głosowania w referendum, nie będą wliczane do puli w nim uczestniczących

Osoby, które odmówią odbioru karty do głosowania w referendum, nie będą wliczane do puli uczestniczących w referendum - powiedział w środę przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Dodał, że frekwencja wyborcza i referendalna nie będą tożsame.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak przypomniał w środę, że zgodnie z danymi na dzień 30 czerwca w Krajowym Rejestrze Wyborców było przeszło 29 mln osób uprawnionych do głosowania.

"Decydujące jest to, ile osób uczestniczy w referendum. To są te osoby, które bądź są za, bądź przeciwko, w każdym razie otrzymały kartę do głosowania i wyraźnie zajęły stanowisko. Osoby, które odmówią odbioru karty do głosowania w referendum nie będą wliczane do puli uczestniczących w referendum" - powiedział.

Dopytywany o to, czy frekwencja wyborcza i referendalna nie będą tożsame, odparł, że "oczywiście". "Identyczne różnice są między Sejmem a Senatem" - dodał.

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak podkreśliła, że frekwencja, która sprawia, że referendum jest wiążące wyliczana jest wyłącznie na podstawie kart ważnych wyjętych z urny i przeliczane jest - jak mówiła - ile osób wzięło udział w referendum.

Na pytanie o to, czy jeśli zażąda tego wyborca członek komisji wyborczej może wpisać, że nie chce wziąć karty referendalnej Pietrzak zwróciła uwagę, że ta informacja ma obowiązek się tam znaleźć.

"Państwowa Komisja Wyborcza ma obowiązek przekazywania liczby osób, które wzięły udział w głosowaniu o konkretnej godzinie, czyli tzw. frekwencji, która potem przekazywana jest na konferencjach prasowych. Jest ona liczona na podstawie właśnie podpisów, które zostały złożone przez wyborców, ale w wyborach do Sejmu. Komisje liczą na konkretną godzinę ile osób wzięło karty do Sejmu i na tej podstawie frekwencja wyborcza jest przekazywana, ale ona nie ma nic wspólnego z frekwencją referendalną" - mówiła Pietrzak.