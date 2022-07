Przewodniczący PO: Kaczyński i Ziobro kłamią na temat zobowiązań wobec UE

Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro kłamią na temat swoich zobowiązań wobec Polski i całej UE, jeśli chodzi o reformy, do jakich się zobowiązali; blokują w ten sposób pieniądze z UE i blokują powrót do rzetelnego, sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości - mówił w piątek szef PO Donald Tusk.

Przewodniczący PO Donald Tusk został w piątek w Olsztynku zapytany o szanse na uzyskanie przez Polskę unijnych pieniędzy z KPO.

"To jest rzecz niebywała i skandaliczna, że ci którzy dzisiaj rządzą, PiS-owska władza, w tak niefrasobliwy i nieodpowiedzialny sposób powtarzają rzeczy zupełnie niezrozumiałe i nie do zaakceptowania dla Polaków. To znaczy, że ich te europejskie pieniądze zupełnie nie interesują" - powiedział Tusk.

"Pan Kaczyński i pan Ziobro kłamią na temat swoich zobowiązań wobec Polski i wobec całej UE, jeśli chodzi o reformy, do jakich się zobowiązali. Blokują pieniądze i blokują powrót do rzetelnego, sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości. To są dwa bardzo poważne grzechy" - dodał.

Zwrócił uwagę, że mieszkańcy Olsztyna i okolic powinni wiedzieć, "jak zostaje się sędzią sądu okręgowego". "Że wystarczy zapłacić 12,5 tys. PiS na kampanię i mieć legitymacje partyjną" - zaznaczył.

"Żeby robić takie paskudne praktyki, zapłacili cenę setek miliardów złotych, które należą się Polakom i Polsce" - podkreślił Tusk. "To jest odpowiedzialność nie tylko polityczna dla tych wszystkich, którzy zablokowali pieniądze dla Polski" - dodał.

Tym gorzej, wskazywał, że w tym samym czasie mieli pomysł, by dać podwyżki władzy, zamiast budżetówce. "Bardzo się cieszę, że po mojej dość ostrej publicznej interwencji prezes Kaczyński zdecydował się na zapowiedź, iż zablokuje podwyżki płac dla władzy. Na wszelki wypadek poprosiłem klub KO, żeby przygotował jednozdaniowy projekt ustawy, która zagwarantuje, że tych podwyżek dla władzy, gdy jest drożyzna, nikt nie da" - poinformował.

Szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała we wtorek dla "Dziennika Gazety Prawnej", że aby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, Polska musi wywiązać się z zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Przyznała, że nowe prawo jest ważnym krokiem, jednak nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Von der Leyen podkreśliła, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE, co jeszcze nie nastąpiło - nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów.

Zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent - kierując projekt do Sejmu - podkreślał, że jego celem jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Zmian w SN oczekiwała Komisja Europejska w związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE z lipca ub. roku. KE m.in. od zmian w tym zakresie uzależniała akceptację Krajowego Planu Odbudowy i wypłatę Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy.

KE na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". 17 czerwca państwa członkowskie UE zatwierdziły polski KPO; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.