Przewodniczący rady ds. środków społecznego przekazu KEP: w trosce o powołania konieczna jest modlitwa

W trosce o powołania ważne są nie tylko media. Trzeba także korzystać ze środków ubogich, takich jak modlitwa, świadectwo i ofiara - powiedział przewodniczący rady ds. środków społecznego przekazu KEP bp Rafał Markowski w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań.

W niedzielę w Warszawie zakończyła się Ogólnopolska Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. W dwudniowych obradach wzięło udział 120 osób reprezentujących duszpasterstwo powołań w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych. Dyskutowano na temat roli mediów - poinformowano w komunikacie przekazanym w niedzielę PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

Obradom przewodniczył delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań bp Andrzej Przybylski.

Przewodniczący rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży bp Grzegorz Suchodolski w czasie zjazdu omówił stan przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Zachęcił do towarzyszenia młodym w odkrywaniu powołania podczas spotkań młodych w Portugalii, zwłaszcza w czasie tzw. tygodnia w diecezjach.

Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w dniach od 1 do 6 sierpnia 2023 r. pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem". Centralne wydarzenia ŚDM, czyli spotkania z papieżem, poprzedzą dni w diecezjach. Pielgrzymi z Polski spędzą go w siedmiu diecezjach na północy Portugalii, m.in. w takich miejscowościach jak: Porto, Coimbra, Lamego, Braganca, Viana, Vila Real czy Braga, a poszczególne grupy mogą sobie wybrać diecezję, do której pojadą.

"W systemie krajowym zgłoszonych już jest ok. 300 grup z całej Polski na ŚDM, co daje liczbę ponad 10 tys. pielgrzymów. Każdego dnia dopisują się nowe grupy" - poinformował PAP ks. Tomasz Koprianiuk.

Rzecznik KEP, jezuita ks. Leszek Gęsiak w czasie Ogólnopolskiej Kongregacji Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań powiedział o wizerunku Kościoła, wiary i powołań w świecie mediów. Prof. Monika Przybysz z UKSW zwróciła uwagę na rolę mediów na drodze odkrywania powołania.

W czasie mszy św. przewodniczący rady ds. środków społecznego przekazu KEP bp Rafał Markowski podkreślił konieczność korzystania ze "środków ubogich" w trosce o powołania. Wskazał modlitwę, osobiste świadectwo i ofiarę. Zachęcił również do wykorzystywania w duszpasterstwie współczesnych mediów.

Uczestnicy zjazdu rozmawiali również o tegorocznym Tygodniu Modlitwo o Powołania, który odbędzie się w dniach 30 kwietnia - 6 maja oraz o pielgrzymce rodzin i przyjaciół powołanych na Jasną Górę, która odbędzie się 13 maja.

"Krajowy duszpasterz powołań, ks. prof. Marek Tatar zaproponował stworzenie specjalnego kierunku studiów w zakresie teologii powołań" - czytamy w komunikacie.

Krajowa Rada Duszpasterstwa Powołań (KRDP) jest organem przy Konferencji Episkopatu Polski i działa na jej zlecenie. Powołuje ją delegat KEP do spraw powołań, który jest jednocześnie przewodniczącym rady. Podstawowym celem KRDP jest inspiracja działalności duszpasterskiej na rzecz powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych oraz powołań do świeckich instytutów życia konsekrowanego, a także koordynacja działań powołaniowych i promowanie współpracy na polu powołaniowym między duchowieństwem diecezjalnym i osobami konsekrowanymi.