Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk gościem Campusu Polska (aktualizacja)

W piątek po południu w olsztyńskim miasteczku akademickim Kortowo rozpoczyna się Campus Polska Przyszłości. Gościem imprezy w niedzielę będzie przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk, który będzie debatował z marszałkiem polskiego Senatu Tomaszem Grodzkim.

O przyjeździe przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej Rusłana Stefanczuka poinformował w piątek w Olsztynie organizator Campusu, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski.

"Nie było jeszcze w Polsce gościa tej miary od momentu, kiedy rozpoczął się konflikt (na Ukrainie - PAP). Bardzo się cieszę, że Rusłan Stefanczuk zacznie wizytę właśnie tutaj, na Campusie, i oczywiście będziemy rozmawiali o tym, co najważniejsze. Rusłan przyjeżdża w niedzielę i ta dyskusja o bezpieczeństwie będzie czymś, co na pewno skupi państwa uwagę, bo to jest kwestia absolutnie najbardziej istotna. Miejmy nadzieję, że ta debata będzie punktem zasadniczym" - powiedział Trzaskowski podczas piątkowej konferencji prasowej, podkreślając, że "bardzo się cieszy z tej wizyty".

Mówiąc o celach Campusu Trzaskowski wskazał, że jest nimi "budowanie wspólnoty ludzi, którzy chcą myśleć o przyszłości". "Ta wizyta będzie miała znaczenie symboliczne, wysyła jasny sygnał, że jeżeli chodzi o pomoc Ukraińcom, wszyscy jesteśmy razem i na tej podstawie odbudowujemy wspólnotę" - mówił Trzaskowski przypominając, że po wybuchu wojny na Ukrainie w pomoc dla tej społeczności zaangażowali się wszyscy Polacy.

W niedzielę ze Stefanczukiem debatował będzie marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Stefanczuk ma się też spotkać z młodymi Ukraińcami, którzy będą uczestniczyć w Campusie.

Podczas piątkowej konferencji Trzaskowski powiedział, że tegoroczna, druga edycja imprezy jest przygotowana z jeszcze większym rozmachem niż ubiegłoroczna, pierwsza: uczestniczyć w niej będzie 1,3 tys. młodych ludzi (przed rokiem było ich 1 tys.), jest 200 paneli i 400 panelistów z Polski i Europy. Mówiąc o nich Trzaskowski powiedział, że "wszyscy goście będą gośćmi z pierwszej ligi". W piątek imprezę rozpocznie debata Rafała Trzaskowskiego z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezinskim.

"Będziemy rozmawiali o sojuszu Polski i Stanów Zjednoczonych. Będziemy rozmawiali o bezpieczeństwie w bardzo trudnych czasach, gdy mamy wojnę w Ukrainie, mamy niesamowitą niestabilność na kontynencie, której właściwie nie pamiętamy; będziemy rozmawiać w czasach, w których rząd PiS opowiada rzeczy niebywałe, gdy główny ideolog PiS-u mówi o tym, że dzisiaj większe zagrożenie dla Polski płynie z Zachodu niż ze strony Rosji. Co trzeba mieć w głowie, żeby formułować tego typu tezy?! Przecież Zachód to także Stany Zjednoczone. Kto w Polsce dziś uwierzy, że większe zagrożenie płynie ze strony Zachodu niż ze strony Rosji? To jest podważanie fundamentów naszego bezpieczeństwa. To jest kpienie sobie z dorobku całej polityki zagranicznej ostatnich 30 lat" - mówił Trzaskowski i podkreślał, że dotąd nikt z kierownictwa PiS nie odciął się od wypowiedzi prof. Zdzisława Krasnodębskiego.

Mówiąc o tematach, które będą poruszane na Campusie, Trzaskowski podkreślił, że w ich tworzeniu uczestniczyli młodzi ludzie, uczestnicy pierwszej edycji imprezy. Stąd, w jego ocenie, panele mają być dla uczestników interesujące. Przewidziano m.in. rozmowy o sztucznej inteligencji, nowych technologiach, czy psychiatrii dzieci i młodzieży.

"Chcemy na Campusie udowodnić rzecz zasadniczą. Dzisiaj jest mnóstwo podziałów, próbuje się nas podzielić na konserwatystów, na liberałów, na lewicowców, a tak naprawdę jedynym dziś podziałem, który dominuje, to jest podział na tych, którzy chcą patrzeć w przyszłość i na tych, którzy przez cały czas są zanurzeni w przeszłości. To jest ten podział, który nas definiuje, Campus patrzy w przyszłość, to jest jedyny podział, na który możemy w naszym kraju pozwolić" - mówił Trzaskowski podkreślając, że na imprezę przyjęli zaproszenia liderzy opozycji Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. "Przewodniczącemu Lewicy (Włodzimierzowi) Czarzastemu ten termin niestety nie pasował" - powiedział Trzaskowski mówiąc, że obecne będą osoby z think-tanków od "Krytyki Politycznej" po Klub Jagielloński.

Campus Polska potrwa do środy. Wszystkie dyskusje będą się odbywały w miasteczku akademickim Kortowo w Olsztynie.