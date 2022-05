Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy: "Solidarność" staje po stronie narodu ukraińskiego

"Solidarność" po raz kolejny staje po stronie narodu ukraińskiego, wszystkich narodów, które zostały pozbawione suwerenności przez Rosję - napisał przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk w liście, odczytanym podczas XXX Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Zakopanem.

List odczytany został przez lidera centrali ukraińskich wolnych związków zawodowych KVPU Michaiła Wołyńca.

Stefanczuk ocenił, że Polska jest krajem, który jest "przykładem wierności ideałom wolności". Przypomniał przy tym wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w ukraińskim parlamencie sprzed kilku dni, kiedy to "okazał (on) poparcie narodowi ukraińskiemu". Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy wskazał, że Andrzej Duda stał się tym samym pierwszym zagranicznym przywódcą, który przemawiał w ukraińskim parlamencie, od rozpoczęcia zakrojonej na szeroką skalę inwazji rosyjskiej. Jak dodał, dziś naród ukraiński znowu odczuwa agresję Rosji, ale "Ukraina i Polska jednoczą się, by wspólnie stawić jej opór".

Stefanczuk podkreślił, że wsparcie "S" jest obecnie szczególnie ważne i potrzebne. "Jesteśmy razem od pierwszych dni tej wojny, w szczególności od 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Krym i siłą zajęła Donbas. Związek zawodowy +Solidarność+ jako jedyny zorganizował protest przed ambasadą Rosji; dziś aktywnie wspiera zamiary Ukrainy, dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej" - podkreślił przewodniczący.

Nawiązując do przesłania, które popłynęło podczas pierwszego krajowego zjazdu delegatów "S" do tych, którzy "walczyli o godność człowieka pracy w bloku komunistycznym", podkreślił jego aktualność. "Tysiące ludzi na Ukrainie zostało zabitych w imieniu kolejnego totalitarnego reżimu, wyrosłego z tradycji komunistycznej, a życie kolejnych tysięcy jest nadal zagrożone. Miliony ludzi straciły bliskich, domy i wszystko, co miały" - wskazał Stefanczuk.

Zwrócił uwagę, że Ukraińcom odmawia się przy tym prawa do decydowania o własnej ojczyźnie i samostanowieniu. "Dlatego dzisiaj polski związek zawodowy +Solidarność+ po raz kolejny staje po stronie narodu ukraińskiego, wszystkich narodów, które zostały pozbawione suwerenności przez Rosję, lub którym Rosja nadal próbuje jej odmówić" - napisał przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy.

Wyraził przy tym wdzięczność wszystkim sojusznikom, którzy stoją po stronie jego kraju w "tej ważnej walce, konfrontacji dobra ze złem". "Zwycięstwo będzie nasze" - zapewnił.