Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy: świat jednym głosem musi mówić, że nie ma zgody na agresję

Poprzez oświadczenia polityczne, wdrażanie sankcji gospodarczych, wsparcie ekonomiczne i militarne Ukrainy cały świat powinien pokazać, że w XXI wieku nie ma zgody na stosowanie agresji - wskazał w czwartek przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk.

Stefanczuk był pytany w TVP Info o działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

"Niewątpliwie, gdy mówimy o pełnowymiarowej inwazji na całej linii granicy z zastosowaniem odpowiednich metod ofensywnych, według danych które posiadamy, (…) nie oczekujemy pełnowymiarowej inwazji. Jednak to nie znaczy, że nie może dojść do punktowych wtargnięć na terytorium Ukrainy" - stwierdził. Zaznaczył, że Ukraina i jej armia jest przygotowana do rozwoju wydarzeń, a także, że jest w stanie odeprzeć ataki, które mogą mieć miejsce.

"Ukraina nigdy nie będzie prowokować pierwsza. Ukraina nie będzie przechodzić do agresywnej ofensywy. Ukraina uważa, że wszystko należy robić na drodze uzgodnień dyplomatycznych" - dodał.

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy podkreślił, że jest wdzięczny m.in. partnerom i przyjaciołom z Polski oraz krajów bałtyckich za to, że zjednoczyli się wokół Ukrainy i "dokonują nacisków na cały świat w celu wyciszenia, deeskalacji konfliktu, który jest rozdmuchiwany przede wszystkim przez Federację Rosyjską".

Stefanczuk zaakcentował, że "cały świat powinien wspólnie oświadczyć, że w XXI wieku nie ma zgody na stosowanie agresji, a wojna nie jest drogą do rozwiązywania kwestii terytorialnych".

"Uważam, że cały świat powinien to jednym głosem oznajmić poprzez oświadczenia polityczne, poprzez wdrażanie stosownych sankcji gospodarczych, poprzez wsparcie Ukrainy gospodarczo oraz na drodze przekazania Ukrainie pewnych rodzajów broni i na drodze dyplomatycznej" - powiedział.

"Bez względu na okoliczności nie możemy pójść drogą zaspokajania agresora. Powinniśmy w sposób cywilizowany, na miarę XXI wieku odeprzeć ataki na integralność terytorialną jakiegokolwiek państwa" - dodał.

Polityk zwrócił uwagę, że "aktualnie Ukraina walczy nie tylko o siebie, nie tylko o Europę, ale o prawo dokonywania cywilizacyjnych wyborów, (…) by zrealizować swój wybór, mieć rządy prawa i dobre stosunki z sąsiadami, a nie być w sytuacji ciągłego przeciwstawiania się próbom zapędzenia w postsowiecki kolonializm". "Już tam byliśmy, wiemy co to jest i nie chcemy tam wracać. Chcemy się rozwijać razem z Europą, razem z krajami NATO" - stwierdził.

Pytany co Nord Stream i Nord Stream 2 oznaczają dla Ukrainy, Stefanczuk odparł, że "projekt Nord Stream 2 to projekt wyłącznie polityczny, który ma na celu poprzez gospodarkę doprowadzić do zmian politycznych w Europie". "Nigdy się na to nie zgodzimy i dziwi nas stanowisko niektórych naszych partnerów europejskich, którzy usiłują handlować kwestiami gwarancji oraz integralności politycznej i terytorialnej poszczególnych państw w zamian za załatwienie swoich partykularnych interesów. Jestem głęboko przekonany, że takie podejście jest nieprawidłowe. Ukraina nigdy nie uzna legalności budowy Nord Stream 2 i dołoży wszelkich starań, żeby ten projekt nie doszedł do skutku" - powiedział Stefanczuk.

"Liczymy w tym kontekście na odpowiednie stanowisko naszych partnerów europejskich i amerykańskich, którzy mogą poprzez sankcję ekonomiczne doprowadzić także do umorzenia tego projektu. Wiemy, że podobne stanowisko ma wsparcie także strony polskiej. Ta solidarność i braterstwo wyróżniają nas wśród innych - myślimy kategoriami nie tyko własnego bezpieczeństwa, ale bezpieczeństwa całego kontyngentu europejskiego" - wskazał.