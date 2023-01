Przez pierwsze trzy tygodnie stycznia odnotowano 750 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń

Od 1 do 22 stycznia br. odnotowano w Polsce ponad 750 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń, czyli tyle, ile w analogicznym czasie w grudniu 2022 r. – wynika z meldunków epidemiologicznych.

W grudniowych zestawieniach Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego z 2022 r. widać było, że w kolejnych tygodniach przybywało zachorowań.

NIZP-PZH informował, że od 1 do 7 grudnia ub.r. było 187 067 przypadków grypy i jej podejrzeń; od 8 do 15 grudnia - 266 620, a od 16 grudnia do 22 grudnia - 296 964. Łącznie to 750 651.

W styczniu widać natomiast, że z każdym kolejnym tygodniem zachorowań jest mniej. Dane NIZP-PZH mówią, że od 1 do 7 stycznia br. było 306 637 przypadków grypy i jej podejrzeń, od 8 do 15 stycznia - 252 837, zaś od 16 do 22 stycznia - 194 336. Łącznie to 753 810.

Grypa objawia się bólami mięśni, stawów i głowy. W przeciwieństwie do przeziębień, w czasie grypy rzadko występuje katar, bardziej charakterystyczny dla niej jest suchy, męczący kaszel. Grypa może mieć również przebieg bezobjawowy lub z niewielkimi objawami.