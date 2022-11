Przez polsko-rosyjskie przejścia w listopadzie przejechało ponad 13 tys. podróżnych, co trzeci był Rosjaninem

Od 1 do 15 listopada na przejściach z Rosją odprawiono ponad 13 tys. 200 podróżnych, co trzeci był Rosjaninem. Rok temu w analogicznym okresie przez przejścia z obwodem kaliningradzkim przejechało ich niecałe 10 tys. i co drugi był Rosjaninem - podała PAP Warmińsko-Mazurska Straż Graniczna.

Jak poinformowała PAP rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz, osoby wjeżdżające do Polski mają tytuły pobytowe w Unii Europejskiej.

Na dwóch czynnych drogowych przejściach granicznych, to jest w Grzechotkach oraz Bezledach, w październiku odprawiono prawie 33 tys. 800 osób. Z Rosji do Polski wjechało ponad 16 tys. 800 podróżnych a wyjechało z Polski do Rosji prawie 17 tys. osób.

W tym odprawiono blisko 9,5 tys. Rosjan. Wjechało do Polski ponad 4,3 tys. Rosjan a wyjechało do Rosji prawie 5,2 tys.

Od 1 do 15 listopada na przejściach z Rosją odprawiono ponad 13,2 tys. osób (wjechało ponad 6,6 tys.; wjechało również 6,6 tys. W tym 4,1 tys. stanowili Rosjanie. Wjechało ich 1,9 tys. do Polski a wyjechało 2,2 tys.

Analogicznie w roku ubiegłym w październiku przez polsko-rosyjskie przejścia odprawiło się 24 tys. 100 podróżnych, w tym 13,1 tys. Rosjan. Natomiast od 1 do 15 listopada ub. roku przez granicę z Rosją przejechało przez przejścia prawie 9,2 tys., tym 5,4 tys. Rosjan.

Dla porównania w październiku 2019 roku straż graniczna na przejściach z Rosją odprawiła na wjeździe do Polski ponad 149,1 tys. podróżnych, w tym 83,3 tys. Rosjan. Natomiast wyjechało z Polski 147,4 tys. podróżnych, w tym 83,2 tys. Rosjan.

Rosjanie od dwóch lat do Polski mogą przyjeżdżać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Ograniczenia dot. wjazdu Rosjan w celach turystycznych zostały wprowadzone 15 marca 2020 roku. Kolejne restrykcje wobec nich wprowadziła nowelizacja rozporządzenia MSWiA, które 19 września zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja dodała osobny przepis, który ograniczył wjazd obywateli Federacji Rosyjskiej na wszystkich przejściach na granicy zewnętrznej UE. Zmniejszył też zakres wyjątków, aby wykluczyć podróżowanie Rosjan w celach biznesowych, kulturalnych i sportowych.

Od 26 września nowe restrykcje zaczęły obowiązywać również na lotniskach i w portach morskich. Oznacza to, że Rosjanie podróżujący w wymienionych celach nie przylecą do Polski z żadnego kraju spoza Strefy Schengen.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli przewoźnik zabierze na pokład osobę, która nie posiada uprawnienia do wjazdu na terytorium UE przez polskie przejście graniczne, będzie zobowiązany do jej odtransportowania na własny koszt.

Od początku listopada na polsko-rosyjskiej granicy trwa budowa tymczasowej zapory z concertiny. Wkrótce ma się rozpocząć budowa elektronicznej zapory.

Kierownictwo MSWiA poinformowało w piątek, że zespół zaopiniował pozytywnie propozycję wyłonienia firmy Telbud SA z Poznania, która będzie budowała zaporę perymetryczną na granicy z obwodem kaliningradzkim. Kwota inwestycji to ponad 350 mln zł na 200 km granicy - zaznaczył.