Przodkowie dinozaurów mieli pancerze

Niektórzy przodkowie dinozaurów i pterozaurów mieli pancerze – informują naukowcy na łamach pisma „Zoological Journal of the Linnean Society”.

Skamieniałość, którą ostatnio zbadano - i pochodząca sprzed 235 mln lat, należy do archozaura. Była to duża grupa gadów, z której wyłoniły się dwie odnogi, do jednej należą dinozaury, pterozaury i ptaki, do drugiej - krokodyle, aligatory, kajmany i gawiale.

Opancerzony archozaur był poprzednikiem pierwszej grupy i żył niedługo przed pojawieniem się dinozaurów. Jak wyjaśnia kierownik badań, prof. Sterling Nesbitt z Virginia Tech (USA), przedział czasowy, w którym występował opisany gatunek, jest ciągle słabo poznany.

Skamieniałość, nazwana Mambachiton fiandohana, została znaleziona w 1997 r. na Madagaskarze, dopiero teraz jednak doczekała się naukowego opisu.

Mambachiton poruszał się na czterech nogach i wyposażony był długi ogon. Mierzył ok. 1,5-2 m długości, a ważył 10-20 kg.

Jego grzbiet pokryty był płytkami kostnymi, zwanymi osteodermami. Osteodermy są powszechne u krokodyli i ich krewniaków, ale rzadkie u archozaurów z linii ptaków, z wyjątkiem takich dinozaurów, jak stegozaury, ankylozaury, zauropody i tytanozaury. Naukowcy zauważają, że pancerz powracał w historii dinozaurów jak bumerang.

Więcej: https://academic.oup.com/zoolinnean/advance-article/doi/10.1093/zoolinnean/zlad038/7231066