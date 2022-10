Przybywa ochotników do służby w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

150 kandydatów postanowiło jeszcze przed końcem roku zmienić swoje życie i zostać żołnierzem 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej – poinformowała w sobotę oficer prasowy brygady por. Anna Jasińska-Pawlikowska.

Szkolenie podstawowe tym razem poprowadzi 122. Batalion Lekkiej Piechoty w Dolaszewie.

Rzeczniczka 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej por. Anna Jasińska-Pawlikowska podkreśliła, że wśród osób, które zdecydowały się wstąpić w szeregi 12 WBOT są m.in. uczniowie klas maturalnych, zawodnik rugby, czy grafik komputerowy.

Przyszli żołnierze zasilą bataliony lekkiej piechoty w Śremie, Lesznie, Dolaszewie, Krośnie Odrzańskim i Skwierzynie. Zanim jednak to nastąpi, muszą odbyć szkolenie podstawowe.

"Dokładnie 150 rekrutów będzie uczyć się podstaw rzemiosła wojskowego w batalionie w Dolaszewie, koło Piły. Rekruci stawili się przed bramą koszar pełni zapału i ciekawi tego, co ich czeka podczas +szesnastki+ (szesnastodniowe szkolenie podstawowe). Pierwszy dzień to metamorfoza kandydatów. Bramę jednostki przekraczają jako cywile, jednak chwilę później wkładają mundur i od tego momentu to jedyny słuszny ubiór, aż do przysięgi" - wskazała Jasińska-Pawlikowska.

Dodała, że dla większości przyszłych żołnierzy szkolenie to duże wyzwanie. "Od teraz będą wstawać o piątej rano. Czeka ich poranny rozruch fizyczny, śniadanie i szkolenie bojowe. Każdy dzień to kilkanaście godzin intensywnego treningu. Przyszli terytorialsi będą uczyć się przede wszystkim bezpiecznego i efektywnego posługiwania bronią, taktyki, topografii i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ostatniego dnia czeka ich egzamin sprawdzający stopień wyszkolenia rekrutów czyli tzw. pętla taktyczna. Egzamin rozpoczyna się o świcie, i trwa blisko 20 godzin" - tłumaczyła.

Rekruci, którzy podołają wyzwaniu, złożą uroczystą przysięgę wojskową 29. października w Pile.

Jasińska-Pawlikowska podkreśliła, ż" "szesnastka" to dopiero pierwszy krok w służbie w WOT. Zaznaczyła, że szkolenie zasadnicze każdego terytorialsa trwa trzy lata. Wówczas żołnierze przechodzą certyfikację i osiągają gotowość do walki.