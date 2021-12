Przydacz: analizujemy sytuację wokół Ukrainy, koncentrujemy się na zapobieżeniu ewentualnej eskalacji

Analizujemy to, co dzieje się wokół granic Ukrainy, w szeroko pojętym regionie Europy Środkowej i Wschodniej; koncentrujemy się na działaniach, które mają zapobiec ewentualnej jakiekolwiek eskalacji - powiedział w czwartek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Przydacz spotkał się w czwartek w Warszawie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Mykołą Toczyckim. Na wspólnej konferencji prasowej wiceministrowie SZ pytani byli m.in. o to, na jakie wsparcie może liczyć Ukraina ze strony Polski, jeśli Rosja rozpocznie zbrojną agresję wobec tego kraju.

"W oczywisty sposób my analizujemy, obserwujemy to, co się dzieje wokół granic Ukrainy, w szeroko pojętym regionie Europy Środkowej i Wschodniej, i koncentrujemy się na działaniach, które mają zapobiec ewentualnej jakiejkolwiek eskalacji" - odpowiedział wiceszef polskiej dyplomacji.

Jak mówił, "stąd też tak duża aktywność w ostatnim czasie polskiej dyplomacji, samego premiera (Mateusza Morawieckiego). Przydacz podkreślił, że szef polskiego rządu "właśnie z tą tematyką odwiedził większość stolic europejskich - pokazując na szersze wyzwania natury bezpieczeństwa, nie tylko operację hybrydową na granicy polsko-białoruskiej, ale także i na te zagrożenia, które jawią się wokół Ukrainy i także na rynku energetycznym".

"Dziś jest ten czas, gdy my, jako kolektywny Zachód - UE, NATO, możemy wysłać odpowiednie kolektywne sygnały wobec Moskwy i Mińska, by zaprzestały tych ewentualnych agresywnych działań" - powiedział Przydacz.

Wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Mykoła Toczycki ocenił, że "Polska jak nikt rozumie i zna sytuację na wschodnich granicach Ukrainy, także uwzględniając relacje rosyjsko-białoruskie i działania ich na wschodniej granicy UE". "My już ósmy rok walczymy z Federacją Rosyjską i gdy państwo mówicie o zaostrzeniu sytuacji, to to jest kontynuacja tej wojny. Ukraina dzięki swoim partnerom, także Polsce, stała się mocniejsza w tym okresie" - zaznaczył. "Wdzięczny jestem polskiemu rządowi za to, co robi już na tym etapie" - dodał.

Polski wiceminister SZ pytany był podczas konferencji m.in. o czwartkowe słowa byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki, według którego UE i USA powinny wyznaczyć przedstawicieli, którzy zajęliby się pilnym opracowaniem listy sankcyjnej wobec Rosji.

"To jest właśnie ten element ewentualnych przygotowań UE na wypadek pogorszenia się sytuacji. Polska już kilka miesięcy temu, wiedząc o ewentualnych możliwych gorszych scenariuszach (...) wówczas już przygotowywaliśmy siebie i naszych partnerów europejskich. I taka odpowiedź w sensie ekonomicznym rzeczywiście powinna zostać przygotowana, ale przede wszystkim powinna zostać uzgodniona" - zaznaczył Przydacz.

Podkreślił, że "projekt takiej potencjalnej odpowiedzi Polska oczywiście już dawno temu przedłożyła na poziomie europejskim"; wskazywał jednocześnie, że "do tego jest potrzebna oczywiście zgoda 27 państw". Przypomniał, że podczas czerwcowego szczytu Rady Europejskiej dyskutowano o przyszłości relacji europejsko-rosyjskich. "Rada Europejska w konkluzjach zaleciła KE, a konkretnie Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, przygotowanie dokumentu, który ma traktować o przyszłości stosunków europejsko-rosyjskich w różnych wymiarach. Polska opowiada się za tym, by również w ramach tego dokumentu przygotowane były ewentualne działania na wypadek eskalacji, w jaki sposób Europa odpowie na tego typu działania" - zaznaczył.

Podczas konferencji padło również pytanie o czwartkową wypowiedź ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, który zapowiedział, że Rosja w najbliższym czasie przedstawi propozycje dotyczące porozumień, które wykluczałyby wszelkie rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego na Wschód.

Odnosząc się do tych słów, Toczycki podkreślił, że "każdy naród i państwo ma prawo obierać ten kierunek rozwoju, który uważa za właściwy". "Ukraina wybrała i wiecie, że płacimy wysoką cenę za nasz wybór bycia z zachodnimi demokratycznymi partnerami" - powiedział.

Podkreślił również, że nikt nie powinien wskazywać Ukrainie, gdzie powinna być. "Nikt nie ma prawa zabierać nam naszego wyboru. To jest stanowisko nie tylko moje, ale także tych Ukraińców, którzy w 1991 roku głosowali za niepodległością Ukrainy" - podkreślił.

Przydacz - komentując słowa Ławrowa - podkreślił, że "Polska stoi na stanowisku, że każde państwo ma prawo decydować o swoich własnych celach polityki zagranicznej tak, jak uważa je za słuszne". "I tak w przypadku Ukrainy, to Ukraina i Ukraińcy powinni decydować o tym, w jakim kierunku politykę zagraniczną powinno prowadzić ich państwo" - powiedział.

"Jeśli strona ukraińska będzie nadal uważała, że integracja z UE i z organizacją Paktu Północnoatlantyckiego jest w interesie tego państwa, (a) jednocześnie i strona europejska będzie gotowa do przyjęcia Ukrainy do UE i do NATO - za czym Polska się w naturalny sposób opowiada, będąc zwolennikiem polityki otwartych drzwi - to to powinno być kwestią decyzji tychże państw, a nie państw trzecich" - zaznaczył wiceszef MSZ.