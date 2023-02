Przydacz: Biden w Kijowie potwierdza zaangażowanie USA w wsparcie Ukrainy i wiarę w jej zwycięstwo

Prezydent USA Joe Biden wizytą w Kijowie potwierdza zaangażowanie amerykańskie w dalsze wsparcie Ukrainy i wiarę w jej zwycięstwo; przyjmujemy z zadowoleniem deklaracje o pomocy wojskowej, bo to znacząco przybliża nas do pokoju - powiedział PAP prezydencki minister Marcin Przydacz.

Prezydent USA Joe Biden składa w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował m.in., że Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dolarów, w tym amunicję do systemów HIMARS.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił w rozmowie z PAP, że wizyta amerykańskiego przywódcy w Kijowie to "widoczny pokaz wsparcia amerykańskiego" i ma zarówno wymierny, jak i symboliczny wymiar.

"Prezydent Joe Biden swoją obecnością w Kijowie potwierdza zaangażowanie amerykańskie w dalsze wsparcie Ukrainy i wiarę w jej zwycięstwo. Prezydent Andrzej Duda przyjmuje te informacje z dużym optymizmem" - podkreślił prezydencki minister.

Przydacz podkreślił, że z satysfakcją przyjmuje informacje o dalszym przekazywaniu uzbrojenia Ukrainie, ponieważ Polska namawia do tego od wielu miesięcy. "Przyjmujemy z zadowoleniem dalsze deklaracje strony amerykańskiej o pomocy wojskowej, bo to znacząco przybliża nas do pokoju. Bowiem, im szybciej Rosja zrozumie, że musi się wycofać z tej wojny, tym lepiej i bezpieczniej dla nas wszystkich" - powiedział.

Pytany, jakich deklaracji oczekuje po wizycie Bidena w Polsce, która rozpocznie się we wtorek, Przydacz wskazał, że z pewnością prezydent Joe Biden potwierdzi zaangażowanie sojusznicze w zapewnienie bezpieczeństwa Polsce i całemu regionowi, a także potwierdzi gwarancje z art. 5. NATO.

"To, czego oczekujemy, to dalszego wzmacniania wschodniej flanki NATO. Aczkolwiek, trzeba mieć świadomość, że takie decyzje na szczytach NATO - taki szczyt odbędzie się za parę miesięcy, ale już dziś wypracowujemy agendę. Temu też służyła ofensywa dyplomatyczna pana prezydenta w ostatnich dniach" - zaznaczył.

Zapowiedział, że rozmowy dwustronne Dudy i Bidena będą dotyczyć tego, jak dalej skutecznie odstraszać Rosję, jak prowadzić politykę sankcji wobec Rosji i jak wspierać Ukrainę. Prezydenci będą rozmawiali także nt. inwestycji amerykańskich i polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej.