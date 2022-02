Przydacz: dodanie Putina i Ławrowa do listy sankcji UE było twardym stanowiskiem Polski

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz podkreślił w piątek, że dodanie do listy sankcji UE prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra spraw zagranicznych Rosji Siergieja Ławrowa to w dużej mierze zasługa polskiej strony. "To było twarde stanowisko Polski, twardy głos" - zaznaczył.

Putin i Ławrow zostali w piątek dodani do listy sankcji UE, o czym po spotkaniu szefów MSZ państw UE poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Sankcje polegają na zamrożeniu aktywów w UE.

Przydacz w TVN24 zaznaczył, że jeszcze wczoraj prezydenta Rosji i szefa rosyjskiego MSZ Ławrowa nie było na liście sankcji indywidualnych.

"Twarde stanowisko Polski, twardy głos mówiący: musimy objąć sankcjami także tych, którzy odpowiadają za decyzje polityczne; Putin i Ławrow powinni znaleźć się na liście sankcyjnej - tak mówił premier (Mateusz) Morawiecki wczoraj. Dziś ta decyzja została finalnie zatwierdzona i to bardzo dobra decyzja" - zaznaczył wiceszef MSZ.

Przydacz przyznał też, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest rozczarowane tym, że w Unii Europejskiej nie ma jednego głosu w sprawie odłączenia Rosji od systemu SWIFT.

"Wiem, że teraz jest czas na budowanie jedności. Budowaliśmy ją przez ostanie tygodnie i dobrze, że wczoraj podczas nocnego posiedzenia Rady Europejskiej udało się przegłosować szybko twardy pakiet sankcyjny: uderzenie w sektor finansowy, bankowy, objęcie sankcjami także najważniejszych polityków, dowódców rosyjskich" - mówił.

Wiceszef resortu spraw zagranicznych podkreślił, że Polska apelowała o wyłączenie systemu SWIFT dla Rosji, ale - jak przyznał - na tym etapie brak jest w tej sprawie kompromisu. "Są państwa, które nie są gotowe do takiej decyzji. Przyjmujemy to z rozczarowaniem, ubolewaniem, ale będziemy pracować dyplomatycznie dalej, aby przekonać te państwa. Niestety one przez ostatnie lata uzależniały się energetycznie od Rosji" - tłumaczył. Wskazał, że chodzi o gazociąg Nord Stream 2, który - jak mówił - wpływa dziś na mniejszą gotowość do takich a nie innych decyzji partnerów, którzy optowali za tym gazociągiem.

Przydacz dodał, że jeśli dotychczasowe pakiety sankcji UE nie przyniosą pożądanego skutku, jakim jest wycofanie się Rosji z terenu Ukrainy, będą kolejne kroki. Zdaniem wiceszefa MSZ powinny być to sankcje bezpośrednio uderzające w sektor energetyczny Rosji.