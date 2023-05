Przydacz: efekty szczytu G-7 Polska przyjmuje z dużym zadowoleniem

Efekty szczytu G-7 Polska przyjmuje z dużym zadowoleniem. Cieszy nas deklaracja strony amerykańskiej. Nasz kraj przekazał już bardzo dużo sprzętu na Ukrainę, teraz czas na naszych zachodnich sojuszników - powiedział we wtorek prezydencki minister Marcin Przydacz.

We wtorek prezydent Andrzej Duda udaje się z dwudniową wizytą do Londynu, gdzie weźmie udział w konferencji ws. obronności.

Na briefingu przed wylotem Przydacz zapytany, jak prezydent podchodzi do ustaleń, które zapadły w Hiroszimie na szczycie G-7, powiedział, że "efekty szczytu G-7 Polska przyjmuje z dużym zadowoleniem". Zaznaczył, że Polska "od wielu miesięcy zachęcała zachodnich sojuszników, aby rozpocząć szkolenia ukraińskich pilotów na maszynach F-16.

"Aby móc w przyszłość mieć otwartą drogę do decyzji dotyczących przekazywania sprzętu najbardziej zaawansowanego technologicznie, najpierw trzeba mieć ludzi, którzy są w stanie go obsługiwać a one nie trwają dni czy tygodnie, ale często miesiące" - dodał szef BPM.

Podczas szczytu G7 w Hiroszimie Stany Zjednoczone wyraziły zgodę na szkolenie ukraińskich pilotów w obsłudze amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-16. Projekt poparły m.in. Wielka Brytania, Francja, Belgia, Holandia, Dania i Portugalia.

"Cieszy nas deklaracja strony amerykańskiej" - powiedział Przydacz.

Dodał, że Polska przekazała już bardzo dużo sprzętu Ukrainie. Zaznaczył, że polskie "samoloty F-16 na tym etapie mają przede wszystkim za zadanie ochronę polskiego nieba", ale Polska realizuje także "przy pomocy naszych maszyn misje w państwach bałtyckich, także na Słowacji".

"Teraz czas na naszych zachodnich sojuszników, aby postarali się przekazywać więcej sprzętu na Ukrainę, bo spodziewana kontrofensywa ukraińska powinna okazać się sukcesem, tak, aby móc finalnie doprowadzić do pokoju i stabilności" - powiedział Przydacz.

Szef BPM zapowiedział, że wizyty w stolicy Wielkiej Brytanii prezydent Duda będzie mówił o wojnie na Ukrainie, szczycie NATO w Wilnie i walce z dezinformacją.

Zaznaczył, że prezydent "w ostatnich dniach kilkukrotnie spotykał się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem zarówno na Downing Street jak i w czasie innych wydarzeń jak np. koronacji króla Karola, a także ostatnio na szczycie Rady Europy w Reykjavíku. Więc - dodał - "intensywność relacji polsko-brytyjskich jest bardzo wysoka", Wielka Brytania jest "naszym ważnym sojusznikiem", a "podczas londyńskiej konferencji ws. bezpieczeństwa będzie okazja do rozmów i wymiany opinii z wieloma liderami".

Londyńska Konferencja ws. obronności to dwudniowe, coroczne spotkanie poświęcone obronności i bezpieczeństwu, organizowane przez King's College London School of Security Studies. Jak wskazują organizatorzy, głównymi tematami tegorocznej konferencji będą m.in. wojna na Ukrainie i płynące z niej lekcje, przyszłość NATO i bezpieczeństwo europejskie; rozwój sztucznej inteligencji.