Przydacz: na szczycie NATO w Wilnie należy wykonać krok w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO

Podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie należy wykonać krok naprzód w sprawie członkostwa Ukrainy w NATO - powiedział w piątek w TVP Info szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz był pytany w piątek w TVP Info, czy podczas szczytu NATO w Wilnie w lipcu br. podniesiona zostanie sprawa członkostwa Ukrainy, a także być może Gruzji w NATO.

"Myślę, że duża część dyskusji na szczycie NATO w Wilnie będzie poświęcona Ukrainie i także przyszłości Ukrainy. My uważamy, że trzeba wykonać pewne kroki pozytywne, pewne kroki naprzód. Nie jest tajemnicą, że są też tacy sojusznicy, którzy wstrzymują te konie i mówią: +spokojnie, nie możemy nic takiego ogłaszać+" - odpowiedział Przydacz.

"Jest szansa na to, żeby wykonać pozytywne kroki, wcale nie mówię, że na pewno dojdzie do super przełomu, ale uważam, że krok naprzód należy wykonać, bo inaczej Rosja może odebrać to jako słabość Sojuszu" - dodał Przydacz.

Został też zapytany, czy Polska może jakoś pomóc byłemu prezydentowi Gruzji Micheilowi Saakaszwilemu, który przebywa w więzieniu i jest chory. "Zajmowaliśmy się sprawą pana prezydenta Saakaszwilego, wywierając nacisk na rząd Gruzji, aby dopuścił lekarzy do więzienia. Polscy lekarze byliby gotowi udzielić mu pomocy tam w Tbilisi albo gdziekolwiek indziej poza granicami. Niestety nie jest to proces łatwy, ale będziemy starali się pomóc, głównie ze względów humanitarnych" - odpowiedział Przydacz.

Saakaszwili, prezydent Gruzji w latach 2004-2013 i przewodniczący Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej w latach 2015-2016, odsiaduje wyrok sześciu lat więzienia, wydany w 2016 roku za nadużywanie władzy, co on i jego zwolennicy uważają za karę motywowaną politycznie. Do więzienia trafił w październiku 2021 roku, po czym prowadził kilka strajków głodowych. Pod koniec 2021 roku został zabrany do szpitala.

W ocenie wielu gruzińskich i zachodnich obrońców praw człowieka stan zdrowia byłego szefa państwa jest na tyle poważny, że zagraża jego życiu.