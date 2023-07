Przydacz: należy Ukrainie wskazać ścieżkę do Sojuszu podobną do tej, przed jaką postawione zostały Finlandia i Szwecja

Należy Ukrainie wskazać ścieżkę do Sojuszu podobną do tej, przed jaką postawione zostały Finlandia i Szwecja - ocenił w rozmowie z magazynem "Polska. Metropolia Warszawska" prezydencki minister Marcin Przydacz.

"Jesteśmy za tym, by Ukraina stała się członkiem NATO, ale nie da się ukryć, że to wymaga zaistnienia odpowiednich warunków. Ukraina musi się najpierw obronić. Chciałbym tu jednak podkreślić, że taka perspektywa nie zwalnia nas z pracy w tym kierunku już dzisiaj" - mówił w wywiadzie dla "Polska. Metropolia Warszawska" Przydacz.

W jego ocenie jest wiele możliwości, by proces integracji Ukrainy z NATO przyspieszyć. "Polska proponuje podniesienie relacji NATO-Ukraina z poziomu Komisji do Rady, co da Ukrainie prawo zwoływania posiedzeń wspólnych z Radą Północnoatlantycką. Należy Ukrainie wskazać ścieżkę do Sojuszu podobną do tej, przed jaką postawione zostały Finlandia i Szwecja" - ocenił prezydencki minister.

Dodał, że decyzja o przyjęciu Ukrainy do NATO "powinna być decyzją stricte polityczną podjętą przez sojuszników i Ukrainę".

Przydacz zwrócił uwagę, że kraj ten jest obecnie w stanie wojny i jego "przystąpienie do Sojuszu w tym momencie pociągnęłoby za sobą militarne zaangażowanie w konflikt pozostałych członków NATO". "Nie ma zgody państw sojuszniczych na takie rozwiązanie, bo myślimy w pierwszej kolejności o bezpieczeństwie naszych obywateli. Ale podkreślam: to nie znaczy, że brak jest innych rozwiązań. Możemy, a nawet musimy wykonać kroki naprzód" - mówił.

Pytany o to, czego możemy się spodziewać po wileńskim szczycie NATO powiedział, że "zależy nam na tym, by ten szczyt przyniósł konkretne rozwiązania przede wszystkim w kontekście wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i całego naszego regionu, ale także jeśli chodzi o przyszłą akcesję kolejnych państw do Sojuszu".

"Ostatnie wydarzenia rysują nową sytuację i wymagają dostosowania działań dla zapewnienia bezpieczeństwa. W praktyce konieczne jest wydzielenie konkretnych jednostek do sił szybkiego reagowania, dalsze wzmocnienie polityki obrony i odstraszania oraz zwiększenie wydatków obronnych przez innych sojuszników do minimum 2 proc. PKB. Będziemy tez zabiegać, aby w ramach sojuszniczej obecności w Polsce było jeszcze więcej niezbędnego sprzętu wojskowego. To podstawowe priorytety, z jakimi polska delegacja uda się do Wilna" - mówił.