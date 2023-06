"Należy wysłać twardy sygnał, że jest miejsce dla Ukrainy w NATO"

Należy dziś wysłać twardy sygnał, że dla Ukrainy jest miejsce w NATO - powiedział w czwartek w TVP Info prezydencki minister Marcin Przydacz. Jego zdaniem, Ukraina będąca w przyszłości członkiem NATO, to bezpieczniejsza Europa.

W środę prezydent Andrzej Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą złożyli wizytę w Kijowie w związku z 27. rocznicą uchwalenia przez Radę Najwyższą Ukrainy konstytucji w 1996 r.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej został zapytany w czwartek w TVP Info o przyczyny spotkania w Kijowie.

"Przede wszystkim tematyka bezpieczeństwa. Aktualna sytuacja na froncie. Wiemy, że Ukraina rozpoczyna kontrofensywę, chodziło o wymianę informacji na temat tego, co się dzieje. Po drugie wymiana informacji na temat tego, co dzieje się w Rosji i na Białorusi w kontekście Prigożyna (szefa najemniczej Grupy Wagnera - PAP) i tego, co wydarzyło się na Kremlu w ostatnich dniach. Trzeci element to kwestie działań dyplomatycznych w kontekście (lipcowego) szczytu NATO" - mówił.

Przydacz był też pytany o zbliżający się szczyt NATO w Wilnie i kwestię wstąpienia Ukrainy do Sojuszu. "Zobaczymy, jakie będą finalne decyzje szczytu NATO. Jestem optymistą, że na pewno dokonamy pewnego progresu, pewnych kroków naprzód. Co do tego większość sojuszników się zgadza (...) Mam nadzieję, że wszyscy mamy tego świadomość, że Ukraina będąca w przyszłości częścią NATO to bezpieczniejsza Europa (...) Możemy wykonać wiele kroków naprzód, wyznaczyć pewien horyzont i podjąć szereg decyzji, które nas przygotują na to okienko geopolityczne. Ukraina wygra tę wojnę i rozszerzymy NATO, by być bezpieczniejszym na wschodzie" - powiedział.

Jego zdaniem "należy dziś wysłać twardy sygnał, że dla Ukrainy jest miejsce w NATO".

"Tak jak udało się to zrobić w przypadku (jej wstąpienia do) UE. (...) Tak powinno być także w przypadku NATO" - dodał.

Prezydencki minister został też zapytany o informacje dotyczące planów relokacji oddziałów najemników z rosyjskiej Grupy Wagnera. "Tak, mamy sygnał o tym, że już nie tylko jest decyzja o relokowaniu tych najemników, ale część z nich powoli się przemieszcza. Są wskazywane konkretne miejsca i konkretne bazy. W naturalny sposób nie wpływa to pozytywnie na bezpieczeństwo w regionie" - mówił Przydacz.