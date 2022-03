Przydacz o gwarancjach dla Ukrainy: jest za wcześnie, by mówić o 100-proc. pewności, co do roli Polski

Polska jest obserwatorem ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych, trudno jednak przewidywać albo wskazywać, że Polska będzie czegoś gwarantem, albo nie, kiedy nie wiemy jaki kształt przybierze porozumienie; będziemy patrzeć na to przez pryzmat polskiego interesu - powiedział wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Wiceszef MSZ dodał, że obecnie "jest za wcześnie, by mówić o 100-procentowej pewności co do roli Polski".

We wtorek w Stambule, podczas ukraińsko-rosyjskich rozmów pokojowych, władze Ukrainy zaproponowały przyjęcie przez ich kraj statusu państwa neutralnego w zamian za gwarancje bezpieczeństwa, co oznacza, że Ukraina nie mogłaby dołączyć do żadnego sojuszu militarnego, a na jej terytorium nie zostałyby rozlokowane obce bazy wojskowe. Wśród gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy mieliby być stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Rosja) oraz Turcja, Niemcy, Kanada, Włochy, Polska i Izrael.

O te rozmowy i rolę Polski w nich, a także możliwość udzielenia przez nasz kraj takich gwarancji, spytano wiceszefa MSZ w środę w TVP Info.

Przydacz zaznaczył, że mowa jest o rozmowach ukraińsko-rosyjskich, a strona polska jest obserwatorem tych rozmów. "Polska jest, że tak powiem, przy stole całej tej rozmowy, natomiast trudno przewidywać albo wskazywać wprost, że Polska będzie czegoś gwarantem, albo nie, kiedy finalnie nie wiemy jaki kształt przybierze porozumienie" - powiedział.

Zaznaczył, że "na dziś jest za wcześnie, by mówić o 100 proc. pewności co do roli Polski". "My będziemy patrzeć na to porozumienie przez pryzmat polskiego interesu. Jeśli to będzie w interesie naszym, w interesie bezpieczeństwa regionu, to być może rzeczywiście będziemy pełnić taką rolę, ale jeśli nie, jeśli to porozumienie przybierze zupełnie inny kształt, niekorzystny z naszej perspektywy, to naturalnym jest, że nie będziemy takiej roli przyjmować" - zapewnił.

"Natomiast to, co jest ważne, to to, że jesteśmy w tym dyskursie, dialogu, jesteśmy obecni tam. Ja przypomnę, że w 2014 r,. kiedy dyskutowano o Ukrainie, Donbasie, Krymie - dyskutowały Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone częściowo. Polski nikt wówczas nie zapraszał do stołu dyskusyjnego. Dziś my jesteśmy w centrum tej dyskusji, Joe Biden, to do Warszawy przyjeżdża, by rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, a minister (spraw zagranicznych Ukrainy, Dmytro) Kułeba przylatuje tu na rozmowy" - dodał Przydacz.