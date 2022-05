Przydacz o obchodach dnia zwycięstwa: trudno będzie mówić Putinowi o zwycięstwie

Rosja nie osiągnęła do tej pory na Ukrainie żadnego ze swoich celów, wobec czego podczas poniedziałkowych obchodów rocznicy dnia zwycięstwa w Moskwie Władimirowi Putinowi trudno będzie mówić o zwycięstwie - powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Wiceszef MSZ pytany na antenie RMF FM o to, czy w poniedziałek Władimir Putin w rocznicę dnia zwycięstwa ogłosi sukces Rosji w "operacji specjalnej" na Ukrainie odpowiedział, że "trudno jest w ogóle mówić jako o zwycięstwie, jeśli chodzi o tę operacje w ostatnich tygodniach".

Przydacz powiedział, że jego zdaniem podstawowym planem Putina było szybkie zdobycie Kijowa oraz wymiana władzy na sprzyjającą Rosji. Planem "B" z kolei miało być "szybkie opanowanie południa i wschodu Ukrainy, aby ogłosić wypełnienie akcji w postaci ochrony rosyjskiej ludności na Ukrainie" - mówił wiceszef MSZ.

Jak stwierdził Przydacz, żadne z tych założeń nie zostało do tej pory osiągnięte co udowadnia, że "operacja była źle przygotowana, ale też pokazuje, w jakim stanie jest państwo rosyjskie i jego armia".

Wiceszef MSZ pytany o dalszą eskalację konfliktu odpowiedział, że Putin w jego ocenie nie jest oszalałym przywódcom "to zimny i cyniczny gracz", który ma na zimno rozgrywać całą operację, co nie wyklucza sięgnięcia po narzędzia wojenne, które do tej pory nie były wykorzystywane. "Nie mówię o broni masowego rażenia, broni jądrowej, bo Władimir Putin chce nas jako społeczeństwo zachodnie wystraszyć" - powiedział Przydacz i dodał, że jego zdaniem na tym etapie "nic nie wskazuje, aby taka broń miała być użyta".

W poniedziałek w Moskwie na Placu Czerwonym odbędą się obchody dnia zwycięstwa ZSRR nad Niemcami, w tym parada wojskowa, która będzie okazją dla Rosji do demonstracji siły.

"Rosja zapomniała o wszystkim, co było ważne dla zwycięzców II wojny światowej" - powiedział w niedzielę wieczorem, w nagraniu wideo, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przededniu obchodów rocznicowych w Rosji z okazji zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami.

Nawiązując do rosyjskich "ciężkich bombardowań" w kilku rejonach Ukrainy, w tym ataku szkołę na wschodzie kraju, gdzie zginęło 60 osób, Zełenski powiedział: "Jakby dzisiaj nie był 8 maja, jakby jutro nie był 9 maja" (...) kiedy kluczowym słowem powinien być pokój dla wszystkich normalnych ludzi".

"Ukraina i wolny świat to zapamiętają" - dodał Zełenski. Jego zdaniem Ukraina "pokazała, że jest częścią wolnego świata i zjednoczonej Europy".