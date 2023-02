Przydacz o spotkaniu prezydenta Dudy z królem Karolem III: dobra, serdeczna rozmowa

To była dobra, serdeczna rozmowa - powiedział w sobotę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz odnosząc się do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z królem Wielkiej Brytanii Karolem III, do którego doszło w piątek w Londynie. Dodał, że jego kontekstem były wyzwania stojące przed Polską i Wielką Brytanią.

Prezydent Andrzej Duda w piątek, w Pałacu Buckingham spotkał się z królem Wielkiej Brytanii Karolem III.

Przydacz zaznaczył, że z powodu wymogów brytyjskiego protokołu nie może ujawnić szczegółów rozmowy. "To była dobra, serdeczna - jak nazwał ją prezydent Duda - rozmowa w Pałacu Buckingham w Londynie. Po objęciu przez króla Karola III urzędu to była pierwsza rozmowa w tej roli głów państw monarchii brytyjskiej i prezydenta RP" - podkreślił.

Zaznaczył, że ważnym kontekstem tej rozmowy były wyzwania stojące przed Polską i Wielką Brytanią. "Tego typu tematy mogły być poruszane" - mówił. PAP)

autor: Iwona Żurek, Edyta Roś

