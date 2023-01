Przydacz o sprawie przekazania Ukrainie Leopardów: Myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu

Myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu i dziś, najpóźniej jutro, będą czekały na nas dobre informacje od naszych zachodnich partnerów zagranicznych - powiedział w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, pytany o sprawę przekazania Ukrainie Leopardów.

Przydacz był pytany w radiu RMF FM, czy "mamy już sukces w sprawie Leopardów".

Dziennik "Spiegel" podał we wtorek, że Niemcy dostarczą czołgi i że w grę wchodzi co najmniej jedna kompania Leopardów 2A6. Rząd w Berlinie, według dziennika, chce zezwolić na eksport Leopardów, które są własnością innych państw, np. Polski. Dziennik "Wall Street Journal" podał we wtorek, że USA rozważają dostarczenie czołgów Abrams.

"Myślę, że jesteśmy coraz bliżej tego momentu i myślę, że dziś, najpóźniej jutro będą czekały na nas dobre informacje od naszych partnerów zagranicznych zachodnich" - powiedział prezydencki minister. Zaznaczył, że trzeba poczekać, bo na razie są to informacje medialne.

"To, co nas na pewno cieszy, czy przyjmujemy z satysfakcją, to oświadczenie pani minister spraw zagranicznych Niemiec, która de facto mówi, że wniosek Polski zostanie zaaprobowany. Pokazuje to skuteczność nas wszystkich jako państwa polskiego" - dodał Przydacz.

Dopytywany, czy można mówić o sukcesie państwa polskiego i czy jest to efekt nacisków Polski, Przydacz powiedział, że "jednym z elementów były także nasze zabiegi, były nasze próby przekonywania". "My jesteśmy w przyjaznych relacjach" - zaznaczył.

"Prowadziliśmy rozmowy na różnych poziomach, oczywiście też ze stroną niemiecką, ale rozmawialiśmy także z Amerykanami. Pan prezydent w Davos prowadził bardzo aktywne rozmowy chociażby z przedstawicielami Kongresu amerykańskiego, z bardzo wpływowym senatorem (Chrisem) Coonsem, który jest przyjacielem prezydenta (USA) Joe Bidena. Zabiegaliśmy o to, aby ten nacisk, czy zabiegi (były) także i ze strony amerykańskiej" - powiedział Przydacz.

Dopytywany, czy Amerykanie przekażą swoje Abramsy, prezydencki minister powiedział, że "zobaczymy", ale rozmowy w Davos między prezydentem Dudą a kongresmenami dotyczyły także tego tematu.

Na pytanie czy Andrzej Duda wybiera się z wizytą do USA, minister odpowiedział, że jeśli chodzi o rozmowy z Amerykanami, to "jesteśmy w naprawdę intensywnych kontaktach", a prezydent Biden był w Polsce stosunkowo niedawno. Dodał, że on sam jest szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej od niedawna i dopiero będzie proponował prezydentowi działania na najbliższe miesiące.

Pytany o liczbę czołgów Leopard, które mają być przekazane Ukrainie, Przydacz przypomniał, że prezydent chciał, aby była to przynajmniej brygada. Zaznaczył, że jest wiele państw, które mogą przekazać swoje czołgi. "Myślę, że ta koalicja będzie dość szeroka, tak aby ta siła rażenia obrońców Ukrainy i obrońców pokoju w Europie była duża" - powiedział.

W miniony piątek w amerykańskiej bazie w Ramstein odbyło się spotkanie grupy kontaktowej ds. wsparcia obronnego Ukrainy. Nie przyniosło ono jednak rozstrzygnięcia w postaci zgody Niemiec na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2 - na co przed spotkaniem bardzo liczyła Ukraina.

Premier Mateusz Morawiecki w weekend mówił PAP, że w przypadku braku zgody Niemiec na przekazanie Leopard 2 na Ukrainę, Polska będzie budować "mniejszą koalicję" państw, gotowych przekazać część swoich nowoczesnych czołgów dla walczącego sąsiada. "Ukraina i Europa wygrają tę wojnę - z Niemcami czy bez Niemiec" - powiedział.

W niedzielę szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock powiedziała, że na razie pytanie ze strony Polski w sprawie Leopardów nie zostało zadane, ale gdyby padło, Niemcy nie stanęłyby na przeszkodzie. We wtorek szef MON Mariusz Błaszczak przekazał, że Niemcy otrzymali wniosek o wyrażenie zgody na przekazanie czołgów Leopard 2 na Ukrainę.

Również we wtorek minister obrony Niemiec Boris Pistorius na konferencji prasowej współnej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem zachęcił państwa partnerskie do rozpoczęcia szkolenia wojskowych z Ukrainy na czołgach Leopard. Pistorius powiedział także, że oczekuje decyzji w sprawie dostawy czołgów Leopard dla Ukrainy "wkrótce".